Peças criadas nos últimos 20 anos por compositores brasileiros de música contemporânea serão interpretadas pelo grupo Ensemble Plurisons, nesta quarta-feira (29/5) à noite, na Fundação de Educação Artística (FEA).



O concerto da série “Eufonias” destacará os autores Marisa Rezende, Maurício Dottori, Januibe Tejera, Alexandre Lunsqui, Vinícius Baldaia, Jorge Antunes e Igor Maia. Plurisons reúne musicistas atuantes em vários estados: Fernando Rocha (percussão), Alexandre Zamith (piano), Batista Jr (clarinete), Danilo Mezzadri (flauta), Elise Pittenger (violoncelo) e Mariana Salles (violino).



Fernando Rocha conta que tudo começou quando ele e colegas de vários estados participavam do Festival Plurisons, realizado em João Pessoa (PB). “Jovens compositores mandavam peças, nós as ensaiávamos, tocávamos e gravávamos. Isso aconteceu nas edições de julho de 2022 e 2023”, relembra.



A experiência paraibana estimulou a criação do grupo. “Nos reunimos para projetos sempre com o objetivo de priorizar a música contemporânea. Trabalhamos com compositores brasileiros, além de fazermos repertórios que não são tocados no Brasil”, explica.



Formações de câmara

O concerto desta quarta-feira será diferente, pois não será regido pelo maestro Januibe Tejera, que mora nos Estados Unidos. “A ideia é fazer música de câmara, com várias formações a participação dos seis instrumentistas. Então, só tocaremos uma música todos juntos no palco. As outras apresentações serão pequenas, apenas de peças brasileiras”, diz Rocha.



O programa terá solo de violino, duo de percussão e piano, duo de clarinete e piano, duo de violino e clarinete e trio de flauta, percussão e cello.

Esta noite, haverá a estreia de uma peça de Jorge Antunes. “É um compositor renomado, sobretudo de música eletroacústica com sons eletrônicos. Será apresentada pela violinista Mariana Sales”, informa Fernando Rocha.



“Haverá também peças de jovens compositores, como o estudante paulista Vinicius Baldaia. Nosso grupo tem trabalhado com Alexandre Lunsqui, que é de São Paulo, Marisa Resende, já consagrada, e Maurício Dottori. A ideia do Ensemble Plurisons é apoiar a criação da nova música contemporânea brasileira”, comenta.



Outro destaque de hoje será a peça criada por Igor Maia, compositor de São Paulo que mora em Minas e é professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Ele vai reger o grupo todo nessa música, feita especialmente para o concerto”, informa o percussionista.



Ao comentar o panorama da música contemporânea brasileira, Rocha diz que há diversas escolas e autores ligados ao gênero. “Porém, o problema é que, na maioria das vezes, existe desconexão entre compositores e performance. A pessoa faz um curso de composição, escreve no papel, mas não tem a chance de ver sua música tocada.”



O percussionista do Ensemble Purisons destaca o apoio da FEA e de sua coordenadora, Berenice Menegale, à música contemporânea criada por autores brasileiros e latino-americanos. Em julho, a FEA sediará festival dedicado ao gênero. O concerto desta quarta-feira será uma espécie de aquecimento para o evento, diz Fernando Rocha.



“EUFONIAS – PLURISONS EM CÂMARA”



Com o grupo de música contemporânea Ensemble Plurisons. Nesta quarta-feira (29/5), às 20h, na Sala Sergio Magnani da Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda em www.feabyinti.com. Informações: (31) 3226-6866.