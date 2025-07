Exposição do fotógrafo Daniel Mansur é atração na Galeria do TJMG

A Galeria de Arte do TJMG inaugura, hoje (15/7), a exposição “Entre o real e o imaginário”, do fotógrafo Daniel Mansur. O artista morreu em fevereiro deste ano, após uma batalha contra o câncer, e essa é a primeira mostra após seu falecimento. Suas fotografias exploram a natureza por meio de registros espontâneos e detalhados de forma poética. As obras ficarão expostas no hall do edifício sede do TJMG (Avenida Afonso Pena, 4.001, Bairro Serra) até 19 de agosto.