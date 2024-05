Paulo Laender apresenta, na galeria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a mostra “O rio da arte”, que pode ser visitada até 13 de junho. A galeria foi inaugurada no ano passado pelo presidente José Arthur Pereira Filho, idealizador do projeto, e faz parte do circuito cultural da capital, abrigando exposições de artistas consagrados e iniciantes, por meio de editais.

Laender exibe 60 obras, entre pinturas, gravuras e esculturas criadas desde o início da pandemia. “Como considero o artista um contador de histórias com enfoque atemporal, não me surpreende que minhas exposições se componham de obras não obrigatoriamente recentes. A feitura delas pode alcançar diferenças de décadas”, observa o artista. “O que me importa é que a história entre elas mantenha o parentesco”, explica.

O artista plástico Paulo Laender e o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Pereira Filho Cecília Pederzoli/divulgação



• SEMPRE UMA EMOÇÃO



Laender afirma que toda exposição é estreia. “Compor o arranjo com grupo múltiplo de obras – neste caso, o diálogo entre a pintura e a escultura – demanda um risco que qualquer arranjo entre formas distintas pode causar”, pontua. “Seria muita pretensão afirmar que realizo uma nova mostra sem que, emocionalmente, me sinta remexido. Felizmente, tenho conseguido bons resultados por todos estes anos de trabalho. Quando o público chega, minhas expectativas são preenchidas.”



• SOBREVIVÊNCIA



O artista plástico cita o cantor Luciano Pavarotti, ao dizer que aplauso é o oxigênio do artista. “Sem arrogância ou vaidade, posso afirmar que tenho conseguido um tanto desse oxigênio que vem me permitindo prosseguir na nem sempre fácil sobrevivência artística”, afirma. Para Laender, a mostra na galeria do TJMG “vem se revelando uma surpresa muito positiva”.



• NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO



Inspirados pela atemporalidade da canção “Coração de estudante”, de Milton Nascimento e Wagner Tiso, o arquiteto Henrique Hoffman e a Hunter Douglas, líder global no segmento de decoração de janelas e produtos arquitetônicos, se uniram para ressignificar a fachada do Instituto de Educação de Minas Gerais (Iemg), em BH. A intervenção “Há que se cuidar do broto” faz parte da mostra de arquitetura e design “Modernos eternos”, que ocorrerá no icônico prédio rosa entre 18 de junho e 14 de julho. Com cerca de 35 ambientes assinados por arquitetos e designers de interiores, a mostra apresentará as últimas tendências do setor, distribuídas por 6 mil metros quadrados.



• BITA NO SAMBA



O cantor Péricles é o próximo convidado do projeto infantil Mundo Bita. O clipe, parte do projeto Rádio Bita Especial Samba, apresenta a versão animada e cheia de ritmo do hit “O show tem que continuar”. No enredo, os personagens Lila, Dan e Tito enfrentam desafios musicais até receberem a ajuda do Maestro Péricles, que traz harmonia e diversão à apresentação deles.