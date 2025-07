Escrito de Sabará lança livro de contos e poesias com entrada gratuita

No dia 9 de agosto, moradores de Sabará têm um encontro marcado com o escritor escritor sabarense Bernardo Lopes, que vai lançar sua mais nova obra, "Como desenhar um cubo de Necker", às 16h, no Clube Cravo Vermelho. O evento é gratuito e aberto ao público.

A coletânea apresenta um lado pouco conhecido da produção do autor, reunindo contos, ensaios e experimentos poéticos, muitos deles guardados por anos e, agora, publicados em papel pela primeira vez. É o quinto livro de Bernardo, que já publicou romances, novelas e até uma obra em formato de série de TV.

Entre os destaques está o conto de abertura, “Sonhadora”, escrito em mineirês e inspirado nas memórias do avô materno do autor, além da seção “Cenas de relva”, que traz pequenas narrativas autobiográficas sobre lembranças do dia a dia. A coletânea também inclui ensaios como “À tarde, fui cuidar de abelhas”, que reflete sobre a impotência diante de guerras e eventos históricos, “O Narrador Injustiçado”, um mergulho apaixonado em Moby Dick, e “Quem foi Joe Brainard?”, um convite poético à escrita de memórias.

No campo da ficção, ganham espaço contos como “A Ronda”, sobre a rotina de um batalhão policial após mortes misteriosas; “Mota”, que acompanha dois jovens brasileiros ilegais nos EUA; e o premiado “Golpe de Sorte”, protagonizado por desertores de guerra.

O título do livro faz referência ao cubo de Necker, uma ilusão de ótica que permite múltiplas interpretações. Para Bernardo, a imagem funciona como metáfora da escrita: um autor não é apenas o que publica, mas também aquilo que permanece invisível entre um livro e outro.