Planet Hemp vai acabar, pela segunda vez, e turnê de despedida passa por BH

O Planet Hemp anunciou na manhã desta terça-feira (17/6) que fará sua turnê de despedida dos palcos. A banda, famosa por misturar rap e punk, falar sobre temas sociais e defender a legalização da maconha, vai encerrar as atividades depois dos shows.

"Senhoras e senhores, o Planet Hemp vai acabar", disse Marcelo D2, vocalista do grupo, em um encontro com a imprensa em São Paulo. No vídeo que anuncia a turnê, o rapper BNegão afirmou que as apresentações serão "o último ritual" da banda.

A turnê, chamada "A última ponta", tem 10 datas marcadas, entre setembro e novembro deste ano. Os shows começam em Salvador, passam por Recife, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e chega ao fim em São Paulo, com uma apresentação no estádio Allianz Parque.

Em Belo Horizonte

Marcado para 31 de outubro, o show em Belo Horizonte será realizado no BeFly Hall, com abertura da casa às 20h. Os ingressos começam a ser vendidos às 12h de quarta-feira (18/6), no site Eventim e em sua loja física, localizada no Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1.314 - Savassi). Os preços variam entre R$ 90 (cadeira superior prata lote 1; meia-entrada) e R$ 400 (pista lote 3; inteira).



Em Salvador, as vendas serão realizadas pela plataforma Sympla.

"Vamos contar a história da banda através dos nossos quatro discos", afirmou Marcelo D2. Ele também informou que as apresentações devem ter diversos convidados, marca na trajetória do grupo.

"Os shows vão ter essa energia e, como vamos acabar a banda, queremos fazer shows longos, maiores, incorporando esses convidados", anunciou.

O Planet Hemp foi criado há 32 anos por D2 e Skunk, rapper que morreu antes mesmo do lançamento de "Usuário", disco de estreia do grupo. A relação dos dois amigos é explorada no filme "Legalize já".

Na década de 1990, o grupo passou a contar com os rappers BNegão e Black Alien, lançando discos clássicos, como "Os cães ladram mas a caravana não pára", de 1997, e "A invasão do sagaz homem fumaça", de 2000.

Retomada em 2012

A banda encerrou as atividades em 2003, mas voltou a se reunir esporadicamente para shows a partir de 2012. Em 2022, o Planet Hemp lançou "Jardineiros", primeiro álbum de inéditas em mais de duas décadas, em que atualiza o debate sobre a maconha.

Além de D2 e BNegão, a banda atualmente conta com Formigão, baixista remanescente da formação original, Pedro Garcia, baterista do grupo desde o fim dos anos 1990, e Nobru, que substituiu Rafael Crespo na década passada.

O produtor e multi-instrumentista Daniel Ganjaman também se junta ao Planet Hemp nos shows.

"Acaba o Planet, acaba o mundo, mas não acaba o capitalismo", disse BNegão sobre o momento conturbado, com guerras ao redor do planeta.

"A gente usou a maconha como porta de entrada para (outras) discussões. Falar sobre maconha é falar sobre o povo preto", afirmou o rapper.

D2 comentou o motivo de a banda acabar. "Posso te dar mil respostas, mas sentimos no coração que precisa acabar", afirmou. "A ideia de fechar um ciclo, isso tem me deixado sem dormir há alguns dias. Mas tudo bem acabar, as coisas podem ter fim um dia."

D2: 'Já estou com 57 anos'

O rapper se lembrou de pular alto em um show recente da banda, e isso o fez refletir. "Já estou com 57 anos, antes que me machuque quando cair desses pulos, é melhor parar", afirmou. Se o Planet Hemp vai voltar no futuro? "Acho difícil. A gente é meio cabeça dura", diz D2.

BNegão acrescentou: "Se formos voltar, não vamos falar que vamos acabar; se for acabar, tem que acabar mesmo."

D2 comentou que o Planet Hemp não poderia simplesmente "desfalecer até sumir". "Isso não é um luto, é um gurufim", afirmou. "Nós, do povo preto, celebramos o final. A gente não chora. Vamos celebrar o fim do Planet com um show único", prometeu. (Com redação do Estado de Minas)

AS DATAS DA ÚLTIMA TURNÊ

13/9 - Salvador

20/9 - Recife

3/10 - Curitiba

4/10 - Porto Alegre

12/10 - Florianópolis

17/10 - Goiânia

18/10 - Brasília

31/10 - Belo Horizonte

8/11 - Rio de Janeiro

15/11 - São Paulo