Cia Luna Lunera retorna a BH com um de seus principais trabalhos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sete anos depois de sua estreia, “Prazer”, um dos principais trabalhos da Cia. Luna Lunera, chega em retorno breve ao Teatro Marília. A peça tem como ponto de partida um fragmento do livro “Uma aprendizagem ou o Livro dos prazeres”, de Clarice Lispector. Em cena, quatro amigos, num país qualquer, distante do Brasil, se reencontram. E apesar de suas angústias, seus impasses cotidianos, suas frustrações, eles tentam a coragem de buscar a alegria. Com direção e dramaturgia de Cláudio Dias, Isabela Paes, Marcelo Soul, Odilon Esteves e Zé Walter Albinati, “Prazer” conquistou o Prêmio Copasa Sinparc de Artes Cênicas na categoria “Melhor Espetáculo” e foi indicado ao Prêmio Shell São Paulo 2013, nas categorias “Autor” e “Cenário”, de Ed Andrade. O espetáculo estará em cartaz no Teatro Marília, de 1º a 3 de agosto.

• EXPEDIÇÃO



A temporada faz parte da 7ª Expedição Lunar, projeto da Cia Luna Lunera realizado desde 2006. Este ano, além de Belo Horizonte, estão no roteiro Uberlândia, Uberaba, Divinópolis, Barbacena e Juiz de Fora, com quatro espetáculos de repertório: “Aqueles dois”, “E ainda assim se levantar”, “Urgente” e “Prazer”

• MESA REDONDA



Os professores Caio César Boschi (PUC-Minas), Júnia Ferreira Furtado (UFMG) e Laura de Mello e Souza (USP) participam da mesa redonda “Do APM para História”, que marca as comemorações de 130 anos do Arquivo Público Mineiro. O encontro está marcado para sexta-feira (18/7) na sede do APM.

• NA SAVASSI



A 6ª Festa Peruana de Belo Horizonte vai movimentar o cruzamento das Avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, na Savassi, domingo (20/7), das 10h às 20h, com entrada franca. Entre as atrações artísticas, a companhia de dança Huaylas, o grupo de dança andina Tinkus e a arte do grupo Me Gusta Tu. Para quem quiser conhecer mais sobre as tradições, haverá oficina para produção de máscaras tradicionais por Yanaki, utilizadas em rituais, festas e danças cerimoniais dos povos indígenas da Amazônia peruana, e representam seres míticos, espíritos da natureza ou personagens ancestrais, muitas vezes relacionados a animais da floresta.

• LANÇAMENTO COLETIVO



Os autores Bárbara Mançanares, Bernardo Lopes, Delci Cristina Martins Alves José, Carlos Aragão, Marcos Flávio de Aguiar Freitas, Maria Dulce Reis, Maria Luísa Lembrança, Marta Drummond, Rodrigo Bragamotta, Thaís Alessandra e Vilma Sorbilli estão confirmados na terceira edição do Lançamento Coletivo, sábado (26/7), na Academia Mineira de Letras. Durante o encontro, cada um terá cerca de 15 minutos para apresentar sua obra, lendo trechos, comentando seu processo criativo ou conversando com o público. Venda de livros e sessão de autógrafos fecha o encontro.



