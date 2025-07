Jovem é eliminado de reality após vencer atração 646 vezes

Aposentado do carnaval carioca após 50 anos, Neguinho de Beija-Flor fará parte de uma banca de jurados de reality show para escolher o seu sucessor na escola de Nilópolis. O programa será exibido no Multishow, canal por assinatura do grupo Globo. Flickr DHAVID NORMANDO

Ao lado de integrantes da escola campeã de 2025 e especialistas em samba e carnaval, Neguinho irá participar das gravações do programa, que terá oito finalistas para, depois, eleger o vencedor. Instagram/@neguinhodabeijafloroficial

Além disso, o icônico cantor será tema de um documentário produzido pela Globoplay, com estreia prevista para acontecer ainda em 2025. Segundo José Junior, criador e produtor do conteúdo, a atração contará a trajetória de Neguinho com imagens de arquivo inéditas e registros dos últimos momentos do intérprete à frente da escola de samba de Nilópolis. Instagram/@neguinhodabeijafloroficial

Um dos maiores intérpretes da história da folia carioca, Neguinho da Beija-Flor despediu-se da Sapucaí em 2025 após 50 anos à frente do carro de som da azul e branco da Baixada Fluminense. "A gente morre duas vezes, quando morre de verdade e quando para", afirmou. Reprodução de vídeo TV Globo

E a despedida foi em grande estilo, com o seu 15º título pela Beija-Flor. A escola desfilou com enredo "Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas�, em homenagem ao diretor morto em 2021. Reprodução de vídeo TV Globo

O lendário intérprete comandou a escola de 1976 a 2025 e foi a voz de todos os 15 campeonatos conquistados pela azul e branca da Baixada. Neguinho também cantou na Unidos da Tijuca, em 1980, no Acesso, e esteve no carro de som da Mocidade Alegre, em São Paulo, em 1998 e 1999. Reprodução de vídeo TV Globo

"O tempo é inimigo da perfeição. O tempo é maravilhoso. Eu já cheguei a 75 anos, são 50 anos de convivência na escola que é minha família, esse momento é difícil", afirmou Neguinho ao RJTV. Instagram @beijafloroficial

Neguinho venceu cinco vezes (1985, 2002, 2003, 2009 e 2013) o Estandarte de Ouro de Melhor Intérprete e venceu quatorze títulos (1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015 e 2018). Além disso, é compositor de cinco sambas da escola (1976, 1978, 1981, 1983 e 1984). Flickr Alex Ferro | Riotur

Luiz Antônio Feliciano Marcondes nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, dia 29 de junho de 1949. Filho de músico, ganhou um concurso de cantores mirins, aos dez anos de idade, interpretando um samba de Jamelão. Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Neguinho tem um irmão que seguiu o mesmo caminho: a paixão pelo samba, música e carnaval. Ninguém menos que Édson Feliciano Marcondes, o Nego, outro grande intérprete das escolas de samba. Já sua irmã, Tina Flor, morreu em 2015. Instagram/@neguinhodabeijafloroficial

Com uma voz potente e afinada, estreou como puxador de samba no bloco Leão de Iguaçu, em 1970. Sem espaço entre os compositores de Salgueiro, Império Serrano, Portela e Mangueira, chamou a atenção de Cabana (Silvestre David da Silva), compositor dos primórdios da Beija-Flor. Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Na época, em 1975, era conhecido por Neguinho da Vala, apelido nascido na infância terrivelmente pobre, em Nova Iguaçu. Em Nilópolis, criou o bordão "Olha a Beija-Flor aí, gente!", que se tornou um dos gritos de guerra mais conhecidos do carnaval. Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Neguinho, então, incorporou o nome artístico à sua certidão de nascimento. Anísio (Abraão David, patrono da Beija-Flor) pediu ao Cabana que o chamasse para substituir o Bira Quininho, puxador da época, que tinha falecido. Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Pé quente, o intérprete fez sua estreia da melhor forma possível. Em 1976, disputou as eliminatórias de samba e venceu. Assim, estreou no estúdio cantando o samba de sua autoria, e a Beija-Flor ainda foi campeã pela primeira vez com "Sonhar com Rei Dá Leão". Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Lançou seu primeiro disco em 1980. Mas emplacou outros, como os sambas-enredo "Os Cinco Bailes da História do Rio" (Silas de Oliveira / Dona Ivone Lara / Bacalhau), "Aquarela Brasileira" (Silas de Oliveira), "Sonhar com Rei Dá Leão" (de sua autoria) ou sambas-canção, como "Nervos de Aço" (Lupicínio Rodrigues). Instagram @neguinhodabeijafloroficial

O intérprete não só venceu seu primeiro desfile, como emplacou logo um tricampeonato. Em 1977, o bi foi com o enredo "Vovó e o rei da saturnália na corte egipciana" e, em seguida, levantou o tri ao cantar "A criação do mundo na tradição nagô". Era uma fase vitoriosa ao lado de Laíla e Joãosinho Trinta. Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Nos anos 80, Neguinho conquistou dois títulos, em 1980 e 1883. No entanto, os desfiles mais marcantes da Beija-Flor foram os vices de 1986 e 1889. No primeiro, desfilou sob forte chuva ao falar sobre o mundo do futebol, enquanto no segundo trouxe um dos maiores desfiles de todos os tempos: "Ratos e Urubus, larguem minha fantasia" Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Outras interpretações, fora do carnaval, bem conhecidas são "Ângela" (Serginho Meriti / Alexandre), "Divina" (Alexandre), "Magali" e "Esmeralda" Mas sua maior composição é "O Campeão (Meu Time)", cantada em estádios de futebol ("Domingo eu vou ao Maracanã / Vou torcer pro time que sou fã"). - Instagram @neguinhodabeijafloroficial

“Fomos tricampeões duas vezes, levamos o Cristo mendigo coberto pela censura, na imagem mais conhecida do Carnaval. E o mais importante: inserimos a Beija-Flor de Nilópolis na história da maior festa popular do Brasil. Em lugar de protagonista”, destacou. Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Quem compôs o tema “Globeleza” foram os autores Jorge Aragão e José Franco Lattari, assim como Quinho do Salgueiro foi o primeiro a cantá-lo. Contudo, foi na voz de Dominguinhos e Neguinho que a música explodiu e embalou os Carnavais da TV Globo. Divulgação

Nos anos 90, Neguinho só conquistou o título em 98, junto da Mangueira, com o enredo "O mundo místico dos Caruanas nas águas do Patu-Anu!". Depois, foi tetra vice. Um deles com um desfile marcante, em 2001, "A saga de Agotime, Maria mineira Naê! Instagram @beijafloroficial

Depois dos vices, Neguinho foi, mais uma vez, tricampeão seguido com a Beija-Flor, nos anos de 2003, 2004 e 2005. No primeiro desfile, a escola pediu o combate à fome e a busca pela paz (2003). Em seguida, falou sobre Manaus (2004) e as sete missões jesuíticas no Rio Grande do Sul (2005). Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Em 2005, lançou seu primeiro DVD, na Cidade do Samba, contando com a presença de Sandra de Sá e dos intérpretes das escolas de samba. Fez uma turnê internacional com seu empresário, com shows em países como Bélgica, Itália, Suíça, Holanda, Espanha, França, entre outros. Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Neguinho venceu a luta contra um câncer do intestino em 2008. No ano seguinte, em 23 de fevereiro, casou-se com Elaine Reis, na Marquês de Sapucaí, poucos minutos antes de cantar no carnaval. Ele tem cinco filhos, cinco netos (um falecido) e um bisneto. Instagram @neguinhodabeijafloroficial

“Tenho fé que me curei graças a Deus e ao abençoado remédio do Carnaval. Nunca esquecerei como a comunidade me recebeu, na volta dos ensaios, em nossa quadra sagrada. O aplauso e a montanha de carinho estão para sempre tatuados na memória”, recordou. Instagram @beijafloroficial

Nos últimos cinco títulos, está o bi (2007 e 2008), com Áfricas e um enredo sobre o Macapá. Na década seguinte, em 2011, interpretou o samba sobre Roberto Carlos, em mais uma conquista. Além disso, venceu em 2015, ao falar sobre Guiné Equatorial e cantou, em 2018, sobre as mazelas do Brasil, traçando um paralelo com a obra Frankenstein. Instagram @neguinhodabeijafloroficial