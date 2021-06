(foto: FOTOS: Gabriel Cardoso/SBT)

O "Roda a roda Jequiti" retorna com programas inéditos a partir desta terça-feira (15/06) e ficará sob o comando de novos apresentadores por tempo indeterminado. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30, Luis Ricardo estará à frente da atração. O apresentador substitui Rebeca Abravanel, que comandava o programa nos últimos anos e atualmente reside nos EUA. Já aos domingos, às 19h, quem sobe ao palco para divertir os telespectadores é Patricia Abravanel, que ficará no lugar de Silvio Santos.





“Gratidão é o que sinto neste momento. Venho de coração aberto e cheio de alegria para receber o público nesta nova temporada do 'Roda a roda'”, declarou Luis Ricardo. “Sinto-me honrada por apresentar a nova temporada a partir de domingo (20/06). Amo esse programa, mas é claro que sinto falta do nosso mestre, Silvio Santos. Ninguém comanda e interage com o público como ele. Estou contando os dias pelo seu retorno”, afirmou a apresentadora Patricia Abravanel, que também é filha de Silvio.