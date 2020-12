Silvio Santos, 90 anos: relembre curiosidades da vida do apresentador

(foto: Lourival Ribeiro/SBT)

O apresentador Silvio Santos e dono do SBT comemora seu aniversário de 90 anos neste sábado (12). Carismático e sempre interagindo com a plateia em seu programa que vai ao ar nas noites de domingo (foto), em algumas ocasiões a vida pessoal do senhor Abravanel chamou mais atenção do que seu trabalho em frente às câmeras. Em 1988, Silvio Santos se filiou ao PFL (atual DEM) com intenção em disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições seguintes. Questionado sobre o motivo da escolha da legenda, foi sincero. "Por que o PFL? Ora, foi o primeiro partido que mandou carta, e eu assinaria qualquer ficha, até do Partido Comunista", respondeu, à época. A candidatura, porém, não foi para a frente. Ele também foi cogitado em 1992, mas, novamente, sem se lançar oficialmente. O dono do Baú ainda chegou a se candidatar à Presidência da República, em 1989, pelo extinto PMB, mas teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após pedidos de impugnação por partidos adversários.



O apresentador Silvio Santos e dono do SBT comemora seu aniversário de 90 anos neste sábado (12). Carismático e sempre interagindo com a plateia em seu programa que vai ao ar nas noites de domingo (), em algumas ocasiões a vida pessoal do senhor Abravanel chamou mais atenção do que seu trabalho em frente às câmeras. Em 1988, Silvio Santos se filiou ao PFL (atual DEM) com intenção em disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições seguintes. Questionado sobre o motivo da escolha da legenda, foi sincero. "Por que o PFL? Ora, foi o primeiro partido que mandou carta, e eu assinaria qualquer ficha, até do Partido Comunista", respondeu, à época. A candidatura, porém, não foi para a frente. Ele também foi cogitado em 1992, mas, novamente, sem se lançar oficialmente. O dono do Baú ainda chegou a se candidatar à Presidência da República, em 1989, pelo extinto PMB, mas teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após pedidos de impugnação por partidos adversários.

• • •





Outro fato relevante na vida do dono do SBT foi a “pegadinha” em uma repórter da revista Contigo, em 2003. "Estou mal, muito mal. Você não sabe o que é esperar a morte, deitado, fazendo transfusões de sangue, exames, mais nada. É uma doença nas coronárias, se chama ataque do coração em seis anos", disse Silvio Santos. E não parou por aí: "SBT? Eu já vendi, como é que vou saber o que se passa no SBT? Agora quem vai tomar conta do SBT é o Boni e a Televisa”. Silvio deu as declarações em tom de ironia, o que não foi "captado" pela jornalista, que publicou a entrevista, causando grande repercussão à época. Um porta-voz da mexicana Televisa, por exemplo, confirmou a existência da opção de compra do SBT. Até mesmo o Ministério das Comunicações emitiu nota oficial, informando detalhes da transação.





• • •





Em agosto de 2001, Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, foi sequestrada por Fernando Dutra Pinto. Ela ficou uma semana em cativeiro e só foi solta após pagamento de resgate. O crime foi amplamente divulgado por todos os canais de televisão. A Globo chegou a interromper a programação para transmitir, ao vivo, informações sobre o caso. Apesar da intensa perseguição policial, o sequestrador conseguiu escapar. No dia seguinte, por volta das 7h, ele pulou o muro da mansão de Silvio, no Morumbi, e manteve o apresentador como refém por todo o dia. Dutra só se entregou após conversar com o governador de São Paulo na ocasião, Geraldo Alckmin, que foi de helicóptero até lá negociar com ele. Cinco meses após ser preso, Fernando Dutra Pinto morreu.



(foto: Victor Pollak/globo)



BABU SANTANA

MULHERES DA MÚSICA





Depois de seu mais recente trabalho em Falas negras (foto), na Globo, Babu Santana anunciou mais uma novidade em sua carreira. O ator vai lançar o projeto Mulheres da música, no YouTube, neste domingo (13), às 20h. O ator promoverá uma série de entrevistas e apresentações de artistas de diversos gêneros musicais, em dezembro, no quadro do seu canal Fechado com o Paizão. "Poder usar meu canal pra exaltar meu povo preto e nossa arte é uma das minhas maiores realizações como artista e ser humano. As histórias que ouviremos, bem como as músicas, com certeza significam muito para a arte brasileira e nossa cultura", contou. Estão confirmadas Teresa Cristina (samba), Doralyce (funk), Bia Ferreira (jazz, blue, soul e rap) e Kmila CDD (rap).



(foto: Anne-Christine POUJOULAT/afp %u2013 13/5/11)



KIM KI-DUK

VÍTIMA DA COVID-19





Antes de Park Chan-wook, Bong Joon-ho e Lee Chang-dong, houve Kim Ki-duk (foto). Ele talvez tenha sido o primeiro cineasta sul-coreano de sua geração a ganhar projeção internacional. Tornou-se assíduo nos grandes festivais. Era considerado ousado, provocador. Aos 59 anos, Kim Ki-duk foi mais uma vítima da COVID-19. Premiado em Berlim e Veneza, participou da seleção de Cannes. Ganhou admiradores para o forte conteúdo visual de seus filmes e a preferência por personagens marginais, em choque com as instituições. Entre seus melhores longas estão A ilha, Endereço: Desconhecido, Crocodilo, Primavera verão outono inverno e primavera, Samaritan girl, Casa vazia, O arco, Sem fôlego e Pietà. Entretanto, o prestígio do cineasta entrou em colapso devido a acusações de abuso e violência sexual feitas por uma atriz que permaneceu anônima. Segundo ela, Kim obrigou-a a rodar, nua, cenas que não estavam no roteiro de Moebius.





SOBREVIVÊNCIA

HOMENS DA MONTANHA





A série Homens da montanha, que vai ao ar neste sábado (12), às 19h, no History, acompanha seis pessoas que ainda hoje vivem da caça para sustentar suas famílias, cuja sobrevivência se baseia na utilização de técnicas antigas. No episódio desta semana, enquanto alguns deles enfrentam momentos difíceis, Tom recebe a maior surpresa de sua vida. Enquanto isso, um acidente põe Kidd e Harry à prova.

(foto: MELINA TAVARES COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO)



CLAUDIA LEITTE

EP SOL A SOL





Claudia Leitte (foto) lança o EP Sol a Sol, que reúne cinco músicas dançantes. Entre os hits, uma versão de Desembaça cantada em espanhol: Vete de mi vida. O projeto ainda traz as parcerias Rodou, com Wesley Safadão, e Afrontosa, com Dadá Boladão. A coletânea foi produzida a distância durante a pandemia."Foi um processo difícil, porque sempre fiz muitas coisas, mas sempre tive o palco. Sou uma cantora de ao vivo, amo o palco, é no palco onde nascem as minhas ideias para escrever músicas, para gravar, para compor, para fazer turnê, criar cenários e tudo mais. Vou para o estúdio porque o palco existe", declarou a artista.





TEATRO INFANTIL

FESTIVAL





Começa neste sábado (12) a 13ª edição do Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, que, este ano, será em formato on-line, com transmissão pelo www.youtube.com/CiaCucadeTeatro. A programação segue até 19 de dezembro. Serão oito dias explorando variadas linguagens artísticas das diversas regiões do país, reafirmando a pluralidade do projeto. Haverá espetáculos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia, além de oficinas, palestras, contação de histórias e workshops. A abertura será às 11h, com A Banda do Jerônimo...e otras cositas más, do Circo Caramba Americana (SP). Informações e programação completa em www.ciacucadeteatro.com.br.



(foto: Lifetime/DIVULGAÇÃOS)



CONFUSÕES NATALINAS

FILME





Neste domingo (13), o filme Um hotel de Natal (foto) estreia às 20h50, no Lifetime. Para obter uma promoção, Erin, encarregada de um luxuoso hotel, terá de voltar à cidade natal e transformar a pousada local. Mas, ao chegar, descobrirá que o pessoal da região é avesso a mudanças e os protestos contra o novo hotel são liderados por um ex-"crush", Connor. Estão no elenco os atores Tatyana Ali, Sean Patrick Thomas e Sheryl Lee Ralph.