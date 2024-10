Em comemoração ao 30° aniversário de Friends, a Max - serviço de streaming da HBO - irá realizar um programa de desafios para fãs da série, chamado ‘Fast Friends’. Produzida pela Warnes Bros, as gravações começam ainda este mês.





O game show será dividido em quatro episódios. As competições envolvem corridas pelos apartamentos de Rachel e Monica, atravessando o apartamento de Joey e Chandler. Além disso, os fãs disputarão para pegar um café no Central Perk, enquanto são desafiados com perguntas, quebra-cabeças e jogos. A equipe mais rápida ganhará o título de “Maior Fã de Friends”.





O programa será gravado na ‘The Friends Experience: The One in New York City’, uma locação em referência à Grande Maçã, que conta com 18 salas que trazem nostalgia, ativações e cenários recriados. Ocupando dois andares e 1.500 metros quadrados, a instalação também possui locais permanentes em Londres e, em breve, Las Vegas.

A ‘The Friends Experience: The One in New York City’ já passou por 25 cidades em 8 países ao redor do mundo. Novos locais serão anunciados em breve. Ainda não há previsão de data para a exibição dos episódios.





Max disponibilizou documentários de Friends

O serviço de streaming disponibilizou, na página de coleções de Friends, conteúdos bônus com os seguintes documentários:





Friends: amigos desde o início : a equipe criativa discute o desenvolvimento e o elenco da obra, refletindo sobre os desafios enfrentados nos primeiros anos.

: a equipe criativa discute o desenvolvimento e o elenco da obra, refletindo sobre os desafios enfrentados nos primeiros anos. Friends: quando os amigos se tornam família : explore a inspiração e o desenvolvimento de alguns dos episódios e momentos favoritos mais icônicos da produção.

: explore a inspiração e o desenvolvimento de alguns dos episódios e momentos favoritos mais icônicos da produção. O legado de Friends: a equipe criativa discute o final da produção e reflete sobre a influência na cultura pop e o legado duradouro da série.





Usuários do TikTok poderão utilizar um efeito especial em comemoração ao 30° aniversário da série. Já disponível, o filtro recria a moldura amarela que decorava a porta roxa do apartamento da personagem Monica.





Além disso, assinantes do plano Platinum da plataforma Max já podem assistir os episódios de Friends em 4K UHD com Dolby Vision em dispositivos compatíveis.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice