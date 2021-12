Mateus Aleluia lança álbum e museu virtual sobre música pan-africana

Quarto álbum solo de cantor e compositor do 'Os Tincõas" integra projeto sobre valorização de cultura afro-brasileira (foto: Reprodução/ Instagram)







O cantor e compositor Mateus Aleluia lançou o seu quarto álbum intitulado ‘Afrocantos das Nações - Jejê’. O novo trabalho aborda a música pan-africana e vem em conjunto com a criação de um museu virtual e interativo que explora o mesmo tema.









O museu virtual, lançado no site do projeto, apresenta imagens, vídeos com a participação de Mateus Aleluia e textos que aproximam as tradições e culturas africanas às práticas afro-brasileiras.





Com ações interativas, os visitantes podem explorar o museu, que também traz informações sobre as divindades, lideranças religiosas e espirituais, fotos, além de making of das gravações das músicas do álbum.





Todo o projeto é fruto de pesquisas realizadas por Mateus Aleluia, que observou as relações e as influências de povos africanos das etnias Fon, Ewe e Ashanti, no Benin, na África Ocidental. No Brasil, uma das fontes de inspiração do projeto foi a casa de Candomblé Jejê, localizada nas cidades de Salvador e de Cachoeira.





Um dos focos do trabalho é a compreensão e rememoração das divindades Voduns, cultuadas pelas etnias africanas e também em algumas casas de candomblé no Brasil. Com Mateus Aleluia, Tenille Bezerra também assina a diretoria artística do projeto.

TRAJETÓRIA DE CONHECIMENTOS

Com carreira solo iniciada apenas em 2010, com 66 anos, com o álbum “Cinco Sentidos’, Mateus Aleluia é baiano, nascido em 1943, na cidade de Cachoeira. Mateus integrava o trio original de “Os Tincõas”, grupo negro de música afro-brasileira formado em 1960 na Bahia.

Pesquisa e aprendizados sempre estiveram presentes nas produções de Mateus Aleluia (foto: André Fernandes / Bocadosolhos)

Com o grupo, Mateus partiu em jornada para a Angola, país no qual ficou até o início dos anos 2000. Após o encerramento do grupo, começou a se dedicar a outros projetos e também a sua carreira solo, sempre aplicando seus conhecimentos e pesquisas sobre as culturas de religiões matriz africana





Além do álbum de estreia em carreira solo, lançou mais três álbuns: ‘Fogueira Doce’ (2017), ‘Olorum’ (2020) e agora ‘Afrocantos das Nações - Jejê’ (2021).