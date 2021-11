45 anos de Chadwick Boseman: confira principais trabalhos do ator e diretor

Chadwick se destacou na última década por suas atuações (foto: VALERIE MACON/AFP)

O ator e diretor norte-americano Chadwick Boseman completaria 45 anos de idade nesta segunda-feira (29/11). Boseman faleceu em 28 de agosto de 2020, em decorrência de um câncer colorretal, que manteve em segredo após o diagnóstico. O artista deixou um legado com a atuação e direção de filmes e séries, presente no Universo Cinematográfico da Marvel, ao assumir o papel de T'Challa, o Pantera Negra.









"Não importa o quão difícil que seja narrativamente descobrir o que fazer em seguida, porque é um grande vazio, em momento nenhum consideramos reescalar", afirmou o vice-presidente sobre a possibilidade de indicar outros atores para o papel de T'Challa em próximos filmes.





Além de "Pantera Negra", Chadwick também esteve presente em diversos filmes e séries que o levaram a indicações e premiações importantes, como o melhor ator no Globo de Ouro, por sua atuação em "A voz suprema do blues'' (2020) , seu último filme. Na narrativa, o ator vive o trompetista Levee, apresentando o cenário do blues nos anos 1920. O filme destaca os conflitos de Levee com Ma Rainey, conhecida como a Mãe do Blues, papel atuado pela atriz Viola Davis.





Sua penúltima gravação foi o longa "Destacamento Blood" (2020). Na obra, quatro soldados norte-americanos retornam ao Vietnã, após os conflitos no país, tentando resgatar os restos mortais de seu comandante, interpretado por Chadwick. Além disso, os personagens também estão em busca de uma fortuna que deixaram para trás quando abandonaram o local. O filme também conta com a direção de Spike Lee.









Uma lenda

Além da retratação de Levee, outras atuações também representaram personagens marcantes da história dos Estados Unidos. Chadwick assumiu o papel de Jackie Robinson, em "42 – A história de uma lenda" (2013). A obra apresenta os desafios do primeiro homem negro a participar da Major League Baseball (MLB), a principal competição de baseball dos Estados Unidos.





No universo das animações, Chadwick deu voz a T'Challa em "What, If...?", lançado na plataforma de streaming Disney+. A série retrata situações diferentes e recontadas do Universo da Marvel. Na narrativa, em vez de T'Challa ser o Pantera Negra, assume o papel do Senhor das Estrelas, herói tradicionalmente vivido por Peter Quill.





Para além da atuação e participação em personagens, Boseman também trabalhou na direção de dois curtas-metragens em sua carreira: "Sangue sobre um peão quebrado" (2008) e "Paraíso" (2013).