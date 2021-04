Confira os vencedores do Oscar 2021, que mostrou mudanças em Hollywood

Anthony Hopkins levou seu segundo Oscar por "Meu pai" (foto: Trademark Films)

Houve algumas surpresas, nas categorias de ator e atriz, mas o resultado do Oscar 2021 confirmou várias apostas. "Nomadland" confirmou seu favoritismo e saiu como o grande vencedor da noite, com três dos principais troféus: melhor filme, direção (que fez de Chloe Zhao a primeira asiática e a segunda mulher a receber o troféu) e atriz para Frances McDormand.





Anthony Hopkins, que não participou do evento - está no País de Gales e não quis ir a Londres pra a transmissão da cerimônia - levou o troféu de melhor ator por "Meu pai", tirando o lugar do favorito, Chadwick Boseman.

Dos oito indicados a melhor filme, somente um, "Os 7 de Chicago", não levou troféus, fazendo desta edição uma das mais divididas dos últimos anos.

"O som do silêncio" levou dois Oscars (foto: Prime Video/Divulgação)

Melhor filme - “Nomadland”

Melhor direção - Chloé Zhao: "Nomadland"

Melhor ator - Anthony Hopkins: "Meu pai”

Melhor atriz - Frances McDormand: "Nomadland"

Melhor filme internacional - "Druk – Mais uma rodada" (Dinamarca)

Melhor atriz coadjuvante - Youn Yuh-jung: "Minari"

Melhor ator coadjuvante - Daniel Kaluuya: "Judas e o messias negro"

Melhor roteiro adaptado - "Meu pai"

Melhor roteiro original - "Bela vingança"

Melhor figurino - "A voz suprema do blues"

Melhor trilha sonora - "Soul"

Melhor animação - "Soul"

Melhor curta de animação - Se algo acontecer… te amo

Melhor curta-metragem em live action - "Dois estranhos”

Melhor documentário -"Professor Polvo”

Melhor documentário de curta-metragem - "Collete"

Melhor som - "O som do silêncio"

Canção original - "Fight for you": "Judas e o messias negro"

Maquiagem e cabelo -"A voz suprema do blues"

Efeitos visuais -"Tenet"

Melhor fotografia -"Mank"

Melhor edição -"O som do silêncio"

Melhor design de produção - "Mank"