Oscar 2021: indicação póstuma para Chadwick Boseman e recorde da Netflix

Conhecido por interpretar o Pantera Negra, Boseman foi indicado por papel em A voz suprema do blues. Ator morreu em 2020. (foto: Netflix / Divulgação) Oscar 2021, a primeira edição da premiação após o início da pandemia. Nesta segunda-feira (15/3), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou a lista final de indicados, que teve amplo domínio da Netflix, indicação póstuma para Chadwick Boseman, que morreu em 2020, e a presença de produções da Tunísia e da Romênia pela primeira vez. Depois de um ano de muitas produções adiadas ou canceladas no cinema mundial, o público finalmente pode saber quem são os concorrentes ao, a primeira edição da premiação após o início da pandemia. Nesta segunda-feira (15/3), aanunciou a lista final de indicados, que teve amplo domínio da Netflix, indicação póstuma para Chadwick Boseman, que morreu em 2020, e a presença de produções da Tunísia e da Romênia pela primeira vez.









Domínio da Netflix

Se nos últimos anos a Netflix vinha aumentando a presença de suas produções originais entre os indicados, em 2021 a empresa dominou a lista. No total, foram 35 indicações, 11 a mais que em 2020. Dez delas vieram com “Mank”, dirigido por David Fincher, que liderou a listagem.





Com a flexibilização das regras na edição deste ano, permitindo a elegibilidade de filmes lançados diretamente para consumo doméstico por causa das restrições impostas pela COVID-19 às salas de cinemas, o streaming teve mais força.

O Amazon Prime Video emplacou três originais entre os indicados. “Borat: Fita de cinema seguinte”, que concorre em melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante (Maria Bakalova), "Uma noite em miami" e “O som do silêncio”, indicado a melhor filme e outras cinco categorias.

A Disney +, que chegou ao Brasil em novembro de 2020, tem em seu catálogo quatro indicados: as animações “Dois Irmãos: uma jornada fantástica” e “Soul”, além de “O grande Ivan” e “Mulan”.





Chadwick Boseman presente

Uma das notícias mais dolorosas para o mundo do cinema em 2020 foi a morte do ator Chadwick Boseman, aos 43 anos, em decorrência de um câncer. Muito conhecido por interpretar o herói Pantera Negra no Universo Cinematográfico Marvel, Boseman poderá ganhar seu primeiro Oscar nessa edição.





Ele concorre à estatueta de melhor ator pelo papel do trompetista Levee Green em “A voz suprema do blues”. No Globo de Ouro, ele já venceu o troféu póstumo na categoria. Vale lembrar que ele ainda está no elenco de outra produção indicada ao Oscar 2021: “Destacamento Blood”, que concorre em melhor trilha sonora.





O recorde de Hopkins

Anthony Hopkins em "Meu pai" (foto: California Filmes / Divulgação)



A indicação de Anthony Hopkins em melhor ator por “Meu pai” foi a sexta em sua carreira, somando papéis principais e coadjuvantes. Porém, aos 83 anos, ele se torna o ator mais velho a concorrer na categoria. O recorde pertencia a Richard Farnsworth, em 2000, por “Uma História Real”.





Essa é a segunda indicação consecutiva para Hopkins , que ano passado concorreu a melhor ator coadjuvante pelo papel em “Dois papas”. “Meu Pai” ainda concorre em outras cinco categorias, incluindo melhor filme.





Tunísia e Romênia pela primeira vez

O Brasil tinha chances com diversas produções em diferentes categorias, além de melhor filme internacional, mas acabou sem nenhum representante entre os indicados. Em 2020, “Democracia em vertigem”, da mineira Petra Costa, apareceu entre os indicados na categoria dedicada aos documentários em longa-metragem.

Tunísia, com “O homem que vendeu sua pele" entre os finalistas em melhor filme internacional, e da Romênia, que tem “Collective” disputando tanto a categoria dedicada aos estrangeiros, quanto melhor documentário em longa-metragem. O filme conta sobre o trabalho investigativo que descobriu um esquema de corrupção a partir de uma grave tragédia no país europeu. Neste ano, por outro lado, alguns países aparecem pela primeira vez entre os selecionados. É o caso da, comentre os finalistas em melhor filme internacional, e da, que tem “” disputando tanto a categoria dedicada aos estrangeiros, quanto melhor documentário em longa-metragem. O filme conta sobre o trabalho investigativo que descobriu um esquema de corrupção a partir de uma grave tragédia no país europeu.