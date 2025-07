Restaurante conta a história da inspiração de um de seus pratos famosos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Alexandre Rodrigues de Souza, professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e autor do livro “Maria da Cruz, a dona do sertão: Mulher e rebelião em Minas Gerais no século XVIII”, e Gefferson Ramos Rodrigues, professor da Universidade Federal Oeste do Pará (Ufopa) e autor de “No sertão, a revolta – Grupos sociais e formas de contestação na América Portuguesa: Minas Gerais, 1736”, estão confirmados nesta quinta-feira (17/7), no restaurante Cozinha Santo Antônio, na edição especial do projeto Quinta dos Bons Encontros, evento paralelo ao Simpósio Nacional da ANPUH – Associação Nacional de História.

O encontro vai girar em torno da história de Maria da Cruz, mulher que inspira o prato mais emblemático do restaurante, cuja trajetória nos anos 1700 é tema de recentes publicações acadêmicas. Ambos pesquisam os chamados motins do sertão, movimentos ocorridos no Norte de Minas contra a cobrança do quinto pelo governo português.

Dois novos livros sobre história do Brasil, da série Crioula, chegam às prateleiras pela editora Cosac

• VELHO CHICO

Após o bate-papo, será servido o prato Maria da Cruz, criação da chef Ju Duarte, que leva peito de boi angus certificado, assado lentamente após processo de meia cura, com mandioca na manteiga de garrafa e requeijão moreno, milho tostado, pequi e pimenta-passarinho. O molho final leva o nome de Águas do São Francisco, referência à região onde viveu Maria da Cruz.

• BODAS DE PRATA

A Cyntilante Produções sempre prezou pela qualidade de seus espetáculos. Por isso vale levar a garotada para assistir à versão mineira de “Os saltimbancos” em 27 de julho no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, que comemora 25 anos. Dirigida por Farinelli, a montagem recebeu prêmios de Melhor espetáculo e Melhor atuação no 1º Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora, além de duas indicações ao prêmio Bonsucesso em 2000 (Melhor trilha sonora e Melhor ator coadjuvante). No palco, dança, sapateado e música cantada ao vivo.

• PRÉ-ESTREIA

Será para convidados a sessão que marca em Belo Horizonte a estreia do filme “Um lobo entre os cisnes”, quinta-feira (17/7), no UNA Cine Belas Artes. O ator mineiro Matheus Abreu e o bailarino Thiago Soares estarão presentes. A direção do longa, que conta a história de Thiago, é de Marcos Schechtman e Helena Varvaki.

• SUSTENTABILIDADE

A Feira Nacional de Artesanato, a maior do gênero na América Latina, que será realizada em dezembro no Expominas, adotará como tema a sustentabilidade, com foco na compensação dos gases de efeito estufa (GEE) gerados durante sua realização. “Para isso, todas as emissões de GEE associadas à logística, transporte e infraestrutura do evento serão compensadas por meio de projetos ambientais certificados, como o plantio de mudas de árvores nativas e a recuperação de áreas degradadas”, explica Tânia Machado, organizadora da feira.

A estimativa é de que o evento gere 1.126,2t de carbono, tendo em vista que as principais fontes de emissão dos gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global e as mudanças climáticas, incluem a queima de combustíveis fósseis e atividades industriais, além da agricultura e desmatamento. A feira reunirá 3,5 mil artesãos de todos os estados brasileiros, distribuídos em 700 estandes.

