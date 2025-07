Mágicos internacionais são destaque da agenda cultural

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (18/7)

O pianista João Vasco e o ator Ivo Canelas estão à frente do espetáculo “Sinédoque”, às 19h de hoje, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). No formato voz e piano, a dupla apresenta versos de poetas portugueses dos séculos 20 e 21, como Alexandre O’Neill, Ruy Belo, Tiago Rodrigues e Margarida Vale de Gato. João e Ivo assinam a direção artística do sarau. Inteira: R$ 10, à venda na plataforma Eventim.

Juarez Moreira será atração de sábado (19/7) no Clube de Jazz do Café com Letras Élcio Paraíso/divulgação

Sábado (19/7)

Ainda no clima de seu aniversário de três anos, o Clube de Jazz do Café com Letras recebe o violonista e guitarrista Juarez Moreira, autor de “Diamantina” (gravada como “Diamond land” no primeiro disco internacional de Toninho Horta), Luiz Alves (baixo) e Paulo Braga (bateria). O preço dos ingressos na plataforma Sympla varia de R$ 20 a R$ 160. A casa abre às 19h neste sábado, com primeiro set às 21h e o segundo às 22h30.

Domingo (20/7)

A mostra teatral da escola Confesso leva dois espetáculos ao Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro): “O romance da cabra cachaceira”, às 17h, e “Timbé e o Boi Mamão”, às 20h. Ambos são cordéis de Fernando Limoeiro, com direção de Gabriela Paganini. O ingresso para cada sessão domingueira custa R$ 30 na plataforma Sympla.

Segunda-feira (21/7)

Animação em dose dupla para a garotada em férias. As peças “Acorda!” e “Fim?”, do Esparrama Teatro Infantil, podem ser vistas, respectivamente, às 15h e às 19h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). O grupo paulista trabalha palhaçaria, música, bonecos e muita interação com a plateia, tratando de temas como sustentabilidade, meio ambiente e protagonismo das infâncias. Ingressos para “Fim?” custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site ccbb.com.br/bh. “Acorda!” tem entrada franca.

'Ambulare', aquarela de Andrea Vilela exposta na Casa Fiat de Cultura Andrea Vilela/divulgação

Terça-feira (22/7)

A exposição “Cartografias inventadas”, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários), reúne 17 obras inéditas das artistas mineiras Andréa Vilela e Mirella Spinelli. Com curadoria de João Caixeta, a mostra é um convite para outros olhares sobre a Praça da Liberdade. Entrada franca. Na terça, o espaço funciona das 10h às 21h.

Quarta-feira (23/7)

Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato, Os 4 Amigos, voltam a Belo Horizonte com novo espetáculo, que será apresentado às 21h no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Na quinta, a sessão é mais cedo, às 18h. O preço dos ingressos varia de R$ 55 a R$ 120, na plataforma Sympla.

Trupe humorística Os 4 Amigos se apresenta no BeFly Minascentro na quarta e quinta-feira (23 e 24/7) Divulgação

Quinta-feira (24/7)

A magia promete tomar o palco do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro) com “Ilusões – Espetáculo internacional de mágicas”, show de ilusionismo capitaneado pelo ator, mágico e comediante Gabriel Louchard. Estarão em cena artistas da Espanha, França, Suécia, Coreia do Sul e Brasil, exibindo números de cartomagia, mentalismo, grandes ilusões e magia cômica. Ingressos de R$ 25 a R$ 120, à venda na plataforma Sympla.







