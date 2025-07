Ator mineiro reúne amigos em pré-estreia de longa sobre bailarino carioca

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Mais de 10 anos depois de sua estreia na telona, o ator Matheus Abreu voltou ao Cine UNA Belas Artes, na capital. Desta vez, como protagonista do filme “Um lobo entre os cisnes”, o sétimo na carreira do mineiro de Ouro Branco, de 28 anos, no papel do bailarino Thiago Soares, que também veio a BH.

“É uma alegria muito grande estar aqui novamente”, disse ele, enquanto dava atenção aos amigos que vieram de Ouro Branco, à família, aos convidados e aos fãs. “Sou mineiro, apaixonado por minha cidade. Estão aqui todos da família, pessoas que participaram da minha trajetória tanto na preparação para a dança quanto na minha preparação como ator”, enfatizou Matheus.

Depois de dar os primeiros passos como ator na escola, ele continuou os estudos no Grupo Galpão, em BH, até ser convidado por Helvécio Ratton para o filme “O segredo dos diamantes”.

“Infelizmente, ele está viajando e não pôde estar aqui”, explicou, ao lamentar a ausência de seu primeiro diretor. “Este encontro é um brinde que faço a todos que me acompanham. Estou muito feliz!”, afirmou.

AMOR PELO CINEMA

No papo com a coluna, Matheus percebeu que se passaram mais de 10 anos desde a primeira vez em que ele pisou no Belas Artes. “Com 'O segredo dos diamantes', tive a emoção do primeiro filme, foi ali que conheci o cinema, arte que me toca muito. Sou simplesmente apaixonado por meu ofício e ainda mais por fazer cinema, que tem lugar muito especial no meu coração”, afirmou. “Espero ter a oportunidade de continuar contando boas histórias com personagens e projetos que inspirem outras pessoas a diálogos como o que este filme abre.”

Para os fãs, a boa nova: em breve, o mineiro volta à telona com um filme “muito legal”, mas por enquanto ele não pode falar sobre o projeto.

“PELO QUERER”

Atento à movimentação em torno do filho, Adely Júnior, de 58 anos, considerou interessante o clima no hall do Belas Artes, especialmente por ser do interior de Minas, onde não há eventos assim. “A trajetória do Matheus é muito interessante. Aos 15 anos, ele começou com Helvécio Ratton, em seguida fez a minissérie “Dois irmãos”', lembrou, referindo-se à produção da Globo baseada no romance de Milton Hatoum, na qual Matheus contracenou com Cauã Reymond.

“Apesar de sempre tê-lo apoiado neste caminho, nunca imaginamos que chegaria no cinema. Era apenas pelo querer dele”, comentou Adely.

Matheus Abreu com o pai, Adely Júnior, no Cine UNA Belas Artes Helvécio Carlos/EM/D.A Press

GRUPO GALPÃO

O pai lembrou que a história de Matheus começou na escola em Ouro Branco, aos 12 anos. “Quando vi que ele tinha interesse, matriculei no Grupo Galpão, aqui em Belo Horizonte. Ele ia e voltava para Ouro Branco. No Galpão, surgiu a oportunidade de 'O segredo dos diamantes', do Helvécio Ratton”, recordou. “Matheus é um profissional muito centrado, não tem deslumbre. Somos de família simples, sempre com o pé no chão, o que me conforta”, disse.

Diva Abreu, avó de Matheus, também estava lá. Foi uma das primeiras a ocupar seu lugar na sala de exibição.

VALOR DA ARTE

Entre os convidados, o pai de Matheus apontou Eduardo Batista, professor do filho, que não escondeu a alegria de estar presente naquele momento tão importante para o ator. “Matheus esteve comigo desde o maternal 3 no Colégio Batista Mineiro, em Ouro Branco. Os primeiros passos dele nas artes, especificamente no teatro, foram comigo, dentro da escola. Fomos incentivando o menino, introduzimos técnicas circenses, por exemplo”, revelou, garantindo que tinha certeza de que o caminho de seu aluno do maternal seria de sucesso. “Ele põe verdade em tudo o que faz. Esse é o valor da arte”, comentou Eduardo Batista.

