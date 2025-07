Morre Zita Carvalhosa, fundadora do Curta Kinoforum

Morreu a produtora de cinema Zita Carvalhosa, uma das principais divulgadoras do curta-metragem no Brasil, criadora do Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo, o Curta Kinoforum, que realizado desde 1990.

Zita tinha câncer. O corpo será velado nesta quarta-feira (23/7), na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Nascida em fevereiro de 1960, se formou em cinema pela Universidade Paris III, na França. Ela era irmã do artista plástico Carlito Carvalhosa (1961-2021).

Zita dirigia, desde 1983, a produtora Superfilmes, empresa responsável por longas como "Carvão", de Carolina Markowicz, e "Anjos da noite", de Wilson Barros, além de curtas premiados de Cao Hamburger, José Roberto Torero, Eliane Caffé e Jefferson De.

Ela foi curadora do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) entre 1988 e 1995. Nesse período, desenvolveu política voltada à difusão dos curtas, aproveitando o melhor momento da chamada Lei do Curta, que obrigava cinemas a exibir curtas-metragens nacionais antes das sessões de longas estrangeiros.