Fotógrafo mineiro ganha sua primeira exposição póstuma

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A primeira exposição póstuma do fotógrafo Daniel Mansur, que morreu em fevereiro, aos 61 anos, pode ser visitada pelo público no hall do edifício-sede do TJMG. Luana Caldeira, viúva do artista e curadora da mostra, disse que a preparação da exposição foi um exercício de resgate do olhar do fotógrafo e da importância da arte em sua trajetória.

“O Daniel já havia sido convidado no ano passado e aceitou o convite para estar aqui, este ano, na Galeria de Arte. Infelizmente, partiu antes desse momento tão especial. Para nós, é muito importante estar aqui dando continuidade à presença dele, do olhar dele na fotografia. Escolher cada obra foi um trabalho de resgatar o que a fotografia era para ele e o que representa para nós também”, declarou.

'Floresta misteriosa', foto de Daniel Mansur Daniel Mansur/divulgação

Sobre o acervo, Luana disse que representa o resultado do trabalho do marido durante a pandemia. “Ele começou a ‘pintar’ usando movimento de câmera e exposição longa, para criar paisagens imaginárias dentro de casa, com uma parede, uma cortina ou um fecho de luz que entrava pela janela. Então, tem muita poesia, imaginação e criatividade, mas muita técnica também para conseguir esses resultados”, apontou.



GALERIA RAMPA

Carol Smocowisk é a autora do novo painel da Galeria Rampa, “O grande balcão belo-horizontino”, instalada no Ponto Cultural CDL. O mural, de quase 100 metros quadrados, marca os 65 anos da CDL/BH e também a história da capital mineira, seus atrativos turísticos, povo e, especialmente, o setor de comércio e serviços, responsável pelo desenvolvimento econômico e social da cidade. Na obra, destaque para pontos turísticos como o Museu de Artes e Ofícios, Viaduto Santa Tereza, Praça Sete, Edifício Niemeyer, Mercado Central, Igreja São Francisco de Assis (Igrejinha da Pampulha) e Mineirão. A arte apresenta segmentos do setor de comércio e serviços como vestuário, bares e restaurantes, barbearias, óticas e petshops.

NO BUNKER

São de Carol Smocowisk painéis residenciais, comerciais e as artes que compõem a visitação do bunker do Edifício Acaiaca, no Centro de BH. Carol também foi a responsável pelo mural urbano localizado próximo ao Museu de Arte da Pampulha. As visitas ao Ponto Cultural CDL são gratuitas e podem ser realizadas de terça-feira a sábado, das 10h às 16h. As visitas mediadas são de terça-feira a sábado, às 10h e às 14h, mediante agendamento.

Painel "O grande balcão belo-horizontino", de Carol Smocowisk, está na Galeria Rampa, no Ponto Cultural CDL Najela Bruck/Divulgação

VISITA GUIADA

Boa pedida para conhecer um dos prédios mais bonitos da cidade é participar das visitas guiadas ao Palacete Borges da Costa, onde funciona a Academia Mineira de Letras. De 28 a 31 de julho, o público poderá conhecer o espaço, um dos poucos edifícios da cidade com mais de 90% de preservação externa e interna. As visitas acontecem em dois horários diários, às 10h e às 15h, mediante inscrição prévia via formulário. Para garantir a acessibilidade de todos os visitantes, haverá intérprete de Libras, quando solicitado, e monitores treinados para o acompanhamento de pessoas com deficiência visual. As vagas são limitadas.

HARMONIZADO

O Rex Bibendi e a vinícola Primeira Estrada realizam quinta-feira (24/7), às 19h, jantar harmonizado com menu assinado pela chef Jana Barrozo. Em quatro tempos, serão servidos ostra fresca com crudo de camarão e vinagrete de uva verde, harmonizada com o espumante Gran Via 38 Nature; royale de milho com bacalhau confit; cassoulet mineiro de cordeiro e, como principal, Wellington de pato com purê Robuchon e conserva de kinkan, acompanhados por rótulos como Chardonnay Gran Reserva 2024, Syrah Primeira Estrada 2022 e Progono Gran Reserva.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.