Instituto Mano Down anuncia feijoada beneficente

A 3ª Feijoada Solidária Mano Down está confirmada para 24 de agosto, no Minas Tênis Clube. Idealizado pelas conselheiras do Instituto Mano Down, o almoço beneficente reúne parceiros, apoiadores e pessoas engajadas na ação em favor da inclusão e da valorização da diversidade. O valor arrecadado será revertido para programas gratuitos do Instituto Mano Down, que atingem 1,2 mil pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais.

O bufê é do Rullus, doces da Boca do Forno e chope da Krug Bier. Vão animar a festa o DJ Carlo Dee, as bandas Trem dos Onze e Maoé e Dudu do Cavaco, primeiro músico profissional brasileiro com síndrome de Down.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Quem não for à Sala Minas Gerais poderá acompanhar na Rádio MEC, a partir das 18h deste sábado (2/8), o concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais que faz parte do programa “Fora de série”. Sob regência do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico da orquestra, a apresentação reúne peças de Béla Bartók e Johannes Brahms, que mergulham nas danças da tradição popular cigana da Europa Central. Outra atração do repertório é a suíte de André Mehmari inspirada em ritmos e referências que vão do maracatu pernambucano a Julio Cortázar e Monty Python.

CHI CHI LE LE

Javier Avilés, chef da Pulpería Santa Elvira, que está no 57º lugar na lista dos melhores restaurantes da América Latina, a sommelier Nádia Parra e o jornalista gastronômico Carlos Reyes estão entre os convidados da 7ª Festa Chilena, marcada para 9 de agosto nos arredores do Museu Histórico Abílio Barreto, na Cidade Jardim.

'À primeira vista', de Chico César, é a canção mais tocada de Daniela Mercury, de acordo com o Ecad Daniel Ramalho/AFP

AS MAIS MAIS

Daniela Mercury, rainha da axé music, completou 60 anos em 28 de julho. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento para descobrir as “mais mais” da carreira da baiana. A campeã de audiência é “À primeira vista”, de Chico César. Já “O canto da cidade”, parceria de Daniela com Tote Gira, lidera o ranking de regravações, com 10 fonogramas registrados, empatada com “Nobre vagabundo”, de Márcio Mello. Outros clássicos que seguem em alta, tanto nas execuções quanto nas regravações, são “Nobre vagabundo”, “Rapunzel”, “Swing da cor”, “Banzeiro” e “Topo do mundo”.

OFICINA NO CCBB

O produtor Carlos Grun, um dos idealizadores da peça “Diário de um louco”, em cartaz no CCBB-BH, coordena a oficina “Descomplicando o teatro” neste sábado (2/8), das 14h às 18h, no centro cultural da Praça da Liberdade. Com quatro horas de duração, a atividade é destinada a estudantes de teatro e produção cultural, atores, artistas e produtores. Grun propõe um passeio pelas diversas possibilidades de produção, oferecendo um panorama sobre o mercado cultural brasileiro.

Os participantes da atividade serão incentivados a transformar suas ideias em realidade. A oficina vai abordar a elaboração de projetos, o processo de inscrição em leis de incentivo e editais, o sistema de captação de recursos e a busca de parceiros, além dos formatos de negociação. São 20 vagas e inscrições devem ser feitas via formulário disponível no site ccbb.com.br/bh.

