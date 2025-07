Presidente emérito da Academia Mineira de Letras ganha homenagem

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Em sessão que lotou o plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte de escritores, artistas, intelectuais, acadêmicos e professores, o jornalista Rogério Faria Tavares, presidente emérito da Academia Mineira de Letras (AML), recebeu o diploma de honra ao mérito, por iniciativa do vereador Pedro Patrus (PT).

No encerramento da cerimônia, um espetáculo de música. Com 11 instrumentistas e comandada pelo maestro Alberto Sampaio, a Flutuar Orquestra de Flautas emocionou o público ao executar “Clube da Esquina nº 2” (Márcio Borges, Lô Borges e Milton Nascimento), “João e Maria” (Chico Buarque e Sivuca) e “Disparada” (Théo de Barros e Geraldo Vandré), a canção preferida do pai do homenageado, Expedito de Faria Tavares.

EM PARATY

Um dia depois da solenidade na Câmara, Rogério seguiu para Paraty (RJ), onde autografa, nesta quinta-feira (31/7), “Os elefantes viriam pela manhã” (Autêntica), durante a Flip. Já lançado em São Paulo, Curitiba e BH, o livro terá sessão de autógrafos em Ouro Preto em 16 de agosto.

CACHAÇA NÃO É ÁGUA

A escritora e cronista Constance Escobar marcou para 6 de agosto, às 19h, no restaurante Cozinha Santo Antônio, o lançamento da nova edição de “Cachaça não é água, não – Crônicas do comer” (Interseção Design de Histórias). Haverá bate-papo entre a autora e o jornalista gastronômico Eduardo Girão, com participação do compositor Guinga. A chef Ju Duarte vai criar jantar inspirado nas histórias do livro. Entrada franca, com jantar à parte.

MODÃO

Um dos eventos mais aguardados do ano, o Modão Mangalarga está confirmado para esta sexta-feira (1º/8), tendo como atração principal a dupla Matheus & Kauan e o cantor Marcelinho de Lima. A novidade desta edição é o Espaço Modão Open Bar Läut Beer. A festa começa às 22h, no Expominas.

BLUES

O encerramento da 17ª edição do BH Soul Blues Festival vai reunir, em 9 e 10 de agosto, a partir das 12h, na Praça de Eventos da Filarmônica de Minas, os artistas Gogo Blues (Bolívia), Lvise (Brasil), Emiliano Juarez (México), Negra Brunner (Equador), Alma Thomas (EUA), Gonzalo Araya (Chile), Beth Suzacq (Uruguai) e Audergang (Brasil). Outra atração será o Encontro das Guitarras Blues de Minas. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

O ator Arnold Schwarzenegger com Cecília Perini em São Paulo Acervo pessoal



CONAN

Durante o Expert XP, festival de investimentos realizado em São Paulo, Cecília Perini, líder e sócia da XP em Minas Gerais, conheceu o astro hollywoodiano Arnold Schwarzenegger. Em sua palestra, o ator e ex-governador da Califórnia falou sobre disciplina e a importância de ter objetivos claros para alcançar o sucesso. Schwarzenegger conquistou a plateia ao abordar questões climáticas e sociais que preocupam o mundo, reforçando a mensagem de que não há conquista sem direção, seja no esporte, nos negócios ou na vida.

