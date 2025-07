Artista mineira comemora os 103 anos com nova exposição

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





Aos 103 anos, Maria Helena Andrés continua produzindo. Parte de suas pinturas inéditas estará reunida a partir de 2 de agosto na Galeria Lemos de Sá, na mostra "La nave va".

A artista conta que o título foi dado por ela a algumas pinturas que correspondem à releitura da série de “Barcos”, feitas a partir de 1961, quando largou a pintura concretista para embarcar em uma outra dimensão da arte.

"Minha pintura sempre foi variada, de acordo com a minha vida. A série de ‘Barcos’ corresponde às minhas viagens internacionais. Barco significa, para mim, liberdade, viagem, mobilizar, sair do lugar e viajar por mares nunca antes navegados. Eu sempre gostei muito dos navegantes. Agora estou revivendo esta série numa releitura atual, numa dimensão muito maior", diz ela.

"A série anterior era formada por pequenos quadros realizados durante as viagens e agora ampliei os trabalhos dentro das minhas possibilidades. Estes correspondem a uma necessidade física de continuar trabalhando, apesar das deficiências que surgem em nossa vida. Como estou enxergando pouco, resolvi fazer as pinturas numa dimensão maior, a dimensão dos braços abertos. Fiquei feliz porque continuo trabalhando com a pintura gestual e o gesto vem como La Nave Va", afirma

LABORATÓRIO DE REGÊNCIA

Estão abertas as inscrições para o 16° Laboratório de Regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, uma iniciativa pioneira no Brasil, que possibilita a jovens regentes ter, sob a sua batuta, uma orquestra profissional e aprender, na prática, os desafios da regência.

Desde 2009, já participaram quase 200 jovens regentes de todo o país. Pelo Laboratório já passaram regentes que hoje se destacam no cenário nacional e internacional, como o atual maestro associado da Filarmônica de Minas Gerais, José Soares, que participou do Laboratório de Regência em 2017, tornando-se integrante da Orquestra em 2020.

Para a edição 2025, há 15 vagas, sendo quatro regentes ativos e 11 ouvintes, que participarão de aulas teóricas e técnicas com o maestro Fabio Mechetti, diretor artístico e Regente Titular da Filarmônica de Minas Gerais.

JOVENS MAESTROS

O Laboratório de Regência 2025 será realizado entre os dias 22 e 24 de setembro. Ao final, quatro regentes conduzem a Orquestra em concerto aberto ao público e gratuito, no dia 24 de setembro de 2025, na Sala Minas Gerais. Todos os jovens maestros brasileiros que tiverem experiência comprovada podem se inscrever. O edital com todas as informações e a ficha de inscrição está disponível no site da Orquestra.



FARTURA

Serro é a próxima cidade a receber a Plataforma Fartura e sua programação cultural e gastronômica em Minas Gerais. A cidade histórica recebe, nos dias 2 e 3 de agosto, o Festival Fartura Dona Lucinha, homenageando a grande cozinheira mineira, que abriu caminho para muitas chefs mulheres.

Sua filha, Elzinha Nunes, honra seu legado participando do festival anualmente. Nesta quarta edição, a chef terá um estande na Praça João Pinheiro ao longo dos dois dias, com suas receitas tradicionais, como o pastel de angu, a mandioca na manteiga de garrafa e a bolinha de carne com molho de rapadura.

Depois de Serro, o Fartura segue para o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, entre os dias 22 e 31 de agosto.

EMOÇÃO

A exposição “Finca-Pé: Estórias da terra” continua atraindo público nas galerias do CCBB-BH, onde fica até 1º de setembro. O artista Antonio Obá lecionou por duas décadas na rede pública e em centros de formação artística, onde o improviso era regra, antes de consolidar sua carreira nas artes visuais.

“O limite era o recurso”, conta ele, ao lembrar de quando criava obras com sucata recolhida nos fundos da escola. “Eu misturava técnicas, materiais e referências e a coisa ia acontecendo.”

A prática de trabalhar com o que se tem à mão e de forma transversal entre linguagens permanece até hoje como um dos pilares de sua pesquisa artística, que transita entre performance, pintura, instalação e escultura. Parte dessa obra está disponível na exposição.

UNIDOS PELA VIDA

A 4ª edição da Corrida Mário Penna está confirmada para 25 de outubro, a partir das 8h, na Nova Praça da Pampulha. A expectativa é reunir 2.500 participantes, encerrando simbolicamente a campanha Outubro Rosa e dando início ao Novembro Azul, que promove a conscientização sobre o câncer de mama e próstata, respectivamente.

A programação inclui percursos de 2 km para caminhada, 5 km e 10 km para corrida, além da Corrida Kids, voltada para crianças nascidas entre 2012 a 2021. Informações completas sobre o regulamento estão disponíveis no site https://www.tbhesportes.com.br.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.