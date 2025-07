Aniversário da peça mais longeva do teatro mineiro é destaque da agenda

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Sexta-feira (25/7)

O fim de semana começa com a malemolência, descontração e bom humor do “Baile do Genarinho”, que passa pela primeira vez por Belo Horizonte. Em show no formato voz e violão, às 20h de hoje, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo), o cantor apresenta repertório autoral e releituras de clássicos da MPB. Ingressos de R$ 60 e R$ 70, à venda na plataforma Sympla.

Memorial Brumadinho homenageia as 272 pessoas mortas no rompimento da barragem da Vale na mina Córrego do Feijão Gil Leonardi/reprodução

Sábado (26/7)

Pela primeira vez, o Memorial Brumadinho será palco de um espetáculo de teatro. Protagonizado por Carolina Correa,“Zona de sacrifício”, com direção e dramaturgia de Laura Duarte, será apresentado às 17h de sábado. A peça aborda os impactos sociais, ambientais e culturais da exploração do minério em Minas Gerais. Vale chegar um pouco mais cedo para conhecer o espaço, homenagem às 272 pessoas mortas na tragédia ecológica de 2019. O memorial fica na Rua Hum, 100, Córrego do Feijão, em Brumadinho. Entrada franca.

Domingo (27/7)

Festa no teatro. No domingo, a comédia “Acredite, um espírito baixou em mim”, com Mauricio Canguçu e Ilvio Amaral, faz a segunda de duas apresentações comemorativas dos 27 anos de sua estreia. É a peça mais longeva dos palcos de Minas Gerais. No sábado, tem sessão às 21h; domingo, ela começa mais cedo, às 19h30, no Cine Theatro Brasil (Praça, 7, Centro) Ingressos de R$ 35 a R$ 80, à venda na plataforma Eventim.

Segunda-feira (28/7)

A exposição “Finca-pé: Estórias da terra” continua em cartaz no térreo do Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), aberto das 10h às 22h na segunda-feira. O artista brasiliense Antonio Obá exibe 50 obras em sua primeira individual em Belo Horizonte. A curadoria é de Fabiana Lopes. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria do CCBB. Também estão expostos trabalhos do artista mineiro Marcos Siqueira, residente na Serra do Cipó.

Obras de Antônio Obá estão expostas no CCBB, na Praça da Liberdade Leandro Couri/EM/D.A Press

Terça-feira (29/7)

Pela beleza das obras reunidas em “Um grão de domingo”, a exposição do cineasta e artista visual Cao Guimarães é imperdível. Ela está em cartaz na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h, com entrada franca. Podem ser vistos trabalhos mais conhecidos dele, como “Gambiarra” e “Plano de voo”, além dos inéditos “Guardião do tempo”, “Rolezinho” e “Clinamen”. Entrada franca.

Porta-malas vira armário na série 'Gambiarras', de Cao Guimarães, que expõe no Centro Cultural Unimed-BH MInas Cao Guimarães/Divulgação

Quarta-feira (30/7)

No meio da semana, nada melhor que curtir o lado bem-humorado da cidade. Bruno Berg e Léo de Castro, artistas do stand up, são atrações do Copo Sujo Comedy Club (Rua dos Caetés, 616, Centro), espaço voltado para o humor feito com banquinho, microfone e boas ideias. Eles se apresentam às 20h30 de quarta-feira. Os ingressos, à venda na plataforma Sympla, custam R$ 25 (individual) e R$ 60 (mesa para quatro).

Quinta-feira (31/7)

Os garotos de Liverpool inspiram a cantora Izza e o pianista Evan Megaro no projeto Beatles Jazz, que tem única apresentação às 20h30 e 21h30 de quinta, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Izza estará acompanhada por Luadson Constancio (piano), Yan Vasconcellos (baixo) e Lucas Godoy (bateria). Ingressos de R$ 20 a R$ 160, à venda na plataforma Sympla.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.