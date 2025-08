Comemoração dos 10 anos da Sala Minas Gerais é destaque da programação

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Sexta-feira (1º/8)

O fim de semana começa ao som de Miles Davis, a partir das 21h30 de hoje, no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). Eneias Xavier (contrabaixo), Irio Júnior (piano), Ulisses Luciano (trompete) e Rafael Canielo (bateria) vão interpretar sucessos do papa do jazz. Mesa de cinco lugares: R$ 400; quatro lugares: R$ 320; dois lugares: R$ 160. Couvert balcão/individual: R$ 80. Ingressos à venda na plataforma Sympla.

Sábado (2/8)

Cazuza ganha homenagem de Ary Nóbrega no sábado, que apresenta releituras de hits do cantor e compositor carioca às 20h , na Casa Outono (Rua Outono 571, Carmo). “Ary canta Cazuza” tem direção musical de Leandro Aguiar e Babaya. A banda é formada por Leandro Aguiar (violão e guitarra), Roberto Avelar (piano), Paulo Moreira (baixo) e Guilherme Stephan (bateria). No coro, Bia Lucca, Marcia Rodrigues e Célia Portela. Ingressos: R$ 70 (3º lote), na plataforma Sympla.

Domingo (3/8)

A banda sueca ABBA marcou uma geração, dando origem a grupos cover que chamam a atenção do público até hoje. O show “ABBA alive – Tributo” será apresentado às 20h de domingo, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro), por Tom de Camargo, Cid Lima, Lissandra Lima e Vanessa Marques, acompanhados pelo baterista Álan e o baixista Bosco. No repertório, “Dancing queen”, “Mamma mia” e “Fernando”, entre outros sucessos. Ingressos de R$ 80 a R$ 280, à venda na plataforma Eventim.

Segunda-feira (4/8)

“Diário de um louco”, primeiro monólogo de Milhem Cortaz, com direção de Bruce Gomlevsky, despede-se da temporada belo-horizontina na segunda-feira. Neste fim de semana, tem sessões às 20h, no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Adaptação do conto de Nikolai Gogol, o espetáculo foi indicado aos prêmios Shell (Melhor Ator) e APTR (Melhor Ator e Melhor Iluminação). Venceu o Prêmio Fita de Melhor Cenário e Melhor Música. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), na bilheteria e no site do CCBB-BH.

Milhem Cortaz fica em cartaz até segunda-feira (4/8), no CCBB-BH, com a peça 'Diário de um louco' Priscila Prade/divulgação

Terça-feira (5/8)

Para marcar os dois anos do Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Rua da Bahia, 112, Centro), a Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, composta por 49 instrumentistas, faz concerto às 19h de terça-feira, com músicas eruditas e populares. Entrada franca, sem necessidade de retirada de ingressos.

Quarta-feira (6/8)

A exposição “Vozes do fogo” reúne obras de Ana Herter na Piccola Galleria da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Dez pinturas exploram os limites entre a destruição e a potência transformadora do fogo. Shannon Botelho assina a curadoria. O espaço funciona das 10h às 21h, com entrada franca.

Quinta-feira (7/8)

Para celebrar os 10 anos da Sala Minas Gerais, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais faz concerto na quinta e sexta-feira, às 20h30, executando obras de Johann Strauss Jr. O programa reúne “O morcego: Abertura”, “Contos dos bosques de Viena, op. 325”, “Quadrilha do artista, op. 201”, “Vinho, mulheres e canções, op. 333” e “Rosas do Sul, op. 388”. Regência de Fabio Mechetti. Ingressos a partir de R$ 39,60 (inteira) e R$ 19,80 (meia), à venda na bilheteria e no site da Filarmônica. A sala fica na Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto.

