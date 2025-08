Obra de artista mineira é selecionada para bienal na Finlândia

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A artista visual Thais Mor, que acaba de inaugurar uma loja-galeria em BH, no Botânico Shopping, teve uma peça da coleção “Manual do amor” selecionada para a Bela Bienal, em Helsinki, na Finlândia.

A obra é uma travessa em cerâmica, de caráter escultórico, com inscrições em ouro, contendo a frase “é frágil, amor”. A peça e todas as outras da coleção são produzidas a partir de técnicas de upcycling, assumindo e valorizando imperfeições provocadas pela artista.

A Bela Bienal será realizada entre os dias 23 e 30 de agosto, e o tema desta edição é Sustentabilidade, Diversidade e Empoderamento Social. A curadoria selecionou trabalhos de várias partes do mundo que evidenciam o papel transformador dos designers e artistas contemporâneos na preservação de tradições ancestrais, ao mesmo tempo em que propõem soluções inovadoras para desafios atuais.

CIRCULAÇÃO



A Orquestra Ouro Preto inicia em São Paulo, na próxima sexta-feira (8/8) e sábado, no Theatro Municipal, a turnê de circulação de “Hilda Furacão, a ópera”, com patrocínio da Petrobras e ingressos a preços populares.

Depois das apresentações na capital paulista, o projeto segue para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Boa Vista. As apresentações na capital mineira serão nos dias 18 e 19 de setembro, no Palácio das Artes.

CAPOEIRA



O Palácio da Liberdade e o Teatro Francisco Nunes serão palcos da 29ª edição do Festival Internacional de Capoeira (FIC 2025), que será realizado de 14 a 17 de agosto.

Na programação, rodas de capoeira, shows com as bandas Samba de Kilombo, Clarins da Liberdade e Grupo Anda com Fé, além das participações internacionais do Grupo Canto Vivo e dos Sietecueros da Colômbia.



RETORNO



Depois de levar a diversas cidades do país e do exterior o espetáculo “Proncovô” e de sua participação na cinebiografia de Ney Matogrosso, a cantora, atriz e bailarina mineira Laura de Castro estará de volta a BH, desta vez com um show cênico, integrando a programação do Festival Encontros Musicais.

No repertório, canções autorais e algumas releituras de músicas que impactaram a sua formação artística. A apresentação acontece no dia 28 de agosto, no Teatro de Bolso do Sesiminas.

EDITAL NATURA



Fernanda Takai está entre os 10 curadores do Edital Natura Musical, que recebeu 2.773 inscrições, sendo 2.271 no Edital Nacional. Nos regionais, Minas Gerais lidera com 185 inscritos.

Além da cantora mineira, compõem o grupo os jornalistas Adriana Couto (SP) e Ariel Fagundes (RS); os músicos e produtores Barro (PE), Gustavo Ruiz (SP) e Rafa Dias (BA); a executiva Monica Brandão (RJ), diretora de A&R da Altafonte Brasil; as cantoras Patrícia Bastos (AP) e Raidol (PA); e o rapper Rincón Sapiência (SP).

Serão disponibilizados R$ 7 milhões, distribuídos via Edital Nacional (R$ 4 milhões) e editais regionais do Pará (R$ 1 milhão, pela Lei Semear), da Bahia (R$ 1 milhão, pelo FazCultura) e Minas (R$ 1 milhão, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.