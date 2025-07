Gustavo Figueiredo Trio toca jazz à luz do luar nesta quinta-feira (31/7)

A Casa Fiat de Cultura prepara a edição especial da série “Música na capela”, com entrada franca, aproveitando os últimos dias das férias escolares. O projeto encerra a programação de 2025, na noite de quinta-feira (31/7), com concerto do Gustavo Figueiredo Trio, realizado no jardim do espaço. Não à toa, a apresentação recebeu o nome de “Jazz à luz do luar”.

Formado por Gustavo Figueiredo (piano), Adriano Campagnani (baixo) e André “Limão” Queiroz (bateria), o trio vai interpretar repertório que transita por composições de Gilberto Gil, Djavan, Milton Nascimento, Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Dori Caymmi, além de canções autorais.

“Tocar Gil ou Caymmi exige respeito pela sofisticação das obras de ambos”, diz Gustavo Figueiredo. “Às vezes, a gente muda a harmonia, mas sempre com cuidado para manter a essência e surpreender o público de forma positiva. Nossa proposta é mesclar o lirismo do jazz com ritmos brasileiros e releituras sofisticadas, preservando as melodias originais ao mesmo tempo em que brincamos com arranjos, ritmos e harmonias”, acrescenta.

Universal, o jazz permite fusões com outros estilos, possibilitando ao intérprete trabalhar questões rítmicas variadas e fugir de versões tradicionais. É nisso que o Gustavo Figueiredo Trio aposta. O objetivo é surpreender o público com músicas conhecidas sob outra ótica, mas com o cuidado de não “estragar” a obra original.

Mente aberta

O segredo, de acordo com Gustavo, é desapegar do conceito harmônico das canções e abrir a mente para novas possibilidades de interpretação. Também é importante manter diálogo constante entre os instrumentos.

“Vamos inserir fraseado de baixo com o piano e improvisações, que é a alma do jazz”, adianta o pianista. “Por tocarmos juntos há muitos anos, existe uma sintonia que facilita esse tipo de criação no palco. A gente já se conhece musicalmente. Então, quando um olha para o outro, já sabe mais ou menos (o que vai acontecer)”, ressalta.

Além de versões de clássicos da MPB, bossa nova e baião, o trio vai apresentar as autorais “Antes do fim”, “Estéril” e “Morning breath”. A primeira é do disco homônimo do grupo, lançado em 2021. As duas últimas são faixas inéditas do próximo álbum, previsto para agosto. “O público vai ter um gostinho exclusivo”, brinca Gustavo.

Formação de público

A série “Música na capela” está completando 10 anos. Com foco na formação de público e valorização da diversidade musical, o projeto já deu espaço para corais da capital mineira, grupos de câmara e artistas da cena underground.

“É uma iniciativa que amplia a capacidade da pessoa de apreciar novas sonoridades e também as diferentes culturas e tradições em torno da música”, afirma Ana Vilela, gestora cultural da Casa Fiat.

“JAZZ À LUZ DO LUAR”

Concerto de Gustavo Figueiredo Trio. Nesta quinta-feira (31/7), às 19h30, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Entrada franca. Informações: (31) 3289-8900.