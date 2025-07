Antonio Loureiro lança 'Aldeia coração' ao lado de um time de craques

No álbum “Aldeia coração”, o cantor, compositor e multi-instrumentista paulista Antonio Loureiro gravou músicas que falam de temas políticos e de guerra, mas sem deixar de lado o afeto.

“Ele dá ênfase ao amor e carinho que tenho por todo mundo que botou alguma coisa neste meu trabalho. Pessoas especiais que abriram o coração e toparam gravar ou mixar. A artista de Contagem Luana Vitra fez a capa”, ele conta.

“Aldeia coração”, já nas plataformas, traz nove faixas autorais. “O projeto já nasceu de cabelo branco. Tem músicas, principalmente a que dá nome ao disco, que já toco há tempos. Ela foi composta há 10 anos”, revela.

Confinamento e criatividade

O novo trabalho tem ecos da pandemia e do confinamento que impôs ao mundo. “A forma como ela atravessou nossas vidas foi muito louca, porque, de certa forma, muitos entraram em processo criativo. Aproveitaram (o isolamento) para mergulhar na criação”, observa Antonio.

Para sobreviver durante aquele período difícil, ele produziu discos de vários artistas. “Naquela de trabalhar álbuns da galera, meio que dei uma estacionada no meu projeto. Produzia uma música, soltava um single, mas o disco ficou parado. As músicas foram surgindo lentamente, esse processo durou uns sete anos”, relembra.

Antonio chegou até a se perguntar se realmente lançaria um disco autoral. Então, decidiu ir em frente. “Ele foi tendo unidade e fui me entusiasmando. Contei com muita gente bacana e parceira. Gente que jogou o meu projeto para cima”, afirma.

Loureiro destaca o trabalho cuidadoso de Marcelo Guerra, que mixou e masterizou o álbum. “Gravei em São Paulo com várias pessoas nos próprios estúdios, mas não cheguei a gravar no dele. A mixagem e a masterização foi um processo longo e meticuloso do Marcelinho”, elogia. “A gente se entende musicalmente. Ele sabe das coisas que gosto de ouvir e o que será bom para o projeto.”

Anteriormente, havia lançado os álbuns “Antonio Loureiro” (2010), “Só” (2013), “In Tokio” (2015, gravado ao vivo no Japão) e “Livre” (2018).

Antonio Loureiro toca vários instrumentos em seus discos. Foi o que ocorreu em “Aldeia coração”. “Inclusive, há faixas em que toco de tudo”, comenta, ressaltando que a lista de colaboradores é extensa e cheia de talentos.

Renato Braz, David Binney, Alberto Continentino, Conrado Goys, Bruno Migotto, Luka Milanovic, Marina Marchi, Frederico Heliodoro, César Lacerda e Martin Ibarra se juntaram a ele no álbum.

Por enquanto, “Aldeia coração” chegou ao streaming e à plataforma digital de vendas Bandcamp. “Existe uma conversa adiantada para tê-lo em vinil. Isso porque tenho uma representação no Japão, eles lançaram todos os meus outros álbuns lá”, adianta.

Cria de BH

O paulistano Antonio Loureiro virou músico em Belo Horizonte. “Nasci em São Paulo, fui para os Estados Unidos, onde vivi um pedaço da minha infância. Aos 5 anos vim para BH, onde morei até os 26. A formação de meu caráter se deu na capital mineira”, afirma, orgulhoso.

Baterista de formação, ele voltou para São Paulo em 2010. Antes disso, estudou em BH com André Queiroz, o Limão.

“Ele foi o meu grande mestre. Toquei com Juarez Moreira e Toninho Horta, entre tantos outros. Em BH, começou a minha formação musical de verdade, pois a da universidade é sóformal. Minha formação de rua foi com os remanescentes da galera do instrumental do Clube da Esquina.”

Nessa galera incluem-se os irmãos Wilson e Beto Lopes, Celso Moreira e Chico Amaral, entre outros. "Depois de BH, fui tocando em outros lugares, me conectando com outras pessoas. São Paulo me ajudou nesse sentido. Fui para lá ter outras experiências musicais e foi muito bom nesse sentido. Fiz coisas diferentes. Toquei muitos anos com o Siba”, orgulha-se.

De Copenhagen a Nova York

Com 20 anos de carreira, ele não se limitou ao Brasil. Fez concertos com a Orquestra Jazz de Matosinhos, em Portugal; tocou com a Danish Radio Big Band, em Copenhagen; fez residência na Jazz Gallery, em Nova York.

A produção musical é outra paixão de Antonio Loureiro, que hoje mora em São Roque, perto da capital paulista. “Acabei de produzir um duo muito legal, chamado Saturno Express. Também produzi o single de uma cantora chamada Milena e o álbum da cantora Tatiana Parra”, conta, animado.

“ALDEIA CORAÇÃO”

. Disco de Antonio Loureiro

. Nove faixas

. Disponível nas plataformas digitais

FAIXA A FAIXA

“Aldeia coração”

De Tiganá Santana e Antonio Loureiro

“Rodas dos amantes”

De Antonio Loureiro e Makely Ka

“Novo amor”

De Martin Ibarra e Antonio Loureiro

“Será”

De Rafa Castro e Antonio Loureiro

“Compaixão”

De Antonio Loureiro e Pedro Martins

“Sem ar”

De César Lacerda e Antonio Loureiro

“Vai cair”

De Antonio Loureiro

“Aurora”

De Antonio Loureiro

“Buniti”

De Antonio Loureiro