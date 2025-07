Peça ‘Os arqueólogos’ observa o tempo atual como ‘o futuro do presente’

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

“Não se afobe, não, porque nada é para já”, canta Chico Buarque em “Futuros amantes”. O verso inspira a dramaturgia de “Os arqueólogos”, peça escrita por Vinicius Calderoni, que ganha sua primeira montagem em Belo Horizonte pelas mãos da Cia Dois em Um. O espetáculo estreia nesta quarta-feira (30/7), na Funarte, e segue em cartaz até 5 de agosto.



Em cena, três arqueólogos tentam interpretar vestígios do nosso tempo. Narram, como locutores esportivos, cenas corriqueiras das pessoas que passam por um centro urbano. Na capital mineira, o ambiente pode ser associado à Praça Sete ou à Praça da Liberdade. As figuras observam o movimento do ambiente e, em determinado momento, passam também a interpretar os personagens que por ali circulam.



Apresentado pela primeira vez em 2015, “Os arqueólogos” rendeu a Calderoni o Prêmio APCA de Melhor Autor e virou livro publicado pela editora Cobogó. Também músico, o autor integra a banda 5 a Seco, conhecida por canções como “Pra você dar o nome”. Calderoni assina ainda textos premiados, como o musical “Elza”, inspirado na vida de Elza Soares (1930-2022), e o solo de Gregório Duvivier “Sísifo” (2020).



Em Belo Horizonte, o texto ganha vida com Dê Jota Torres e Lucas Prado, fundadores da Cia Dois em Um, criada em 2020. A direção é de Rogério Lopes, professor do Teatro Universitário da UFMG. “É um texto muito poético e, ao mesmo tempo, muito engraçado. É como se estivéssemos nos estranhando e nos reconhecendo ao mesmo tempo. A gente se vê ali”, comenta o diretor.



Autores vivos



Lopes foi professor de ambos na graduação e dirigiu os dois espetáculos anteriores da companhia, “Teatro decomposto” e “A língua do fogo”, também baseados em textos de autores contemporâneos. “Nos interessamos por autores que estão vivos e refletindo sobre o mundo de hoje”, observa Dê Jota.

A conexão com “Os arqueólogos” veio através de uma pesquisa por dramaturgias contemporâneas. “Quando lemos o texto, dissemos: precisamos montar isso”, conta o ator. O processo de montagem começou no início do ano e se desenvolveu ao longo do semestre.



Em cena, fragmentos do cotidiano ganham contornos poéticos. Sob a lupa desses arqueólogos, situações simples, como um senhor que alimenta os pombos ou um pai ensinando o filho a fotografar com uma câmera analógica, revelam novas camadas do dia a dia.



“Esses arqueólogos são, na verdade, observadores. Estão ali como voyeurs, captando tudo o que se passa na praça”, explica Dê Jota. “Eles nos fazem perceber a grandeza do que é íntimo. Vivemos em um mundo apressado e, muitas vezes, deixamos de notar a poesia que existe no momento presente.”

Para Rogério Lopes, humor e poesia caminham juntos no espetáculo. “São elementos que surgem justamente quando a gente reconhece as nossas mazelas e dificuldades, mas sem se vitimizar ou ter pena de si mesmo. É sobre entender quem somos, com nossas potências e também com as nossas fragilidades”, afirma.



Pianista



A montagem da Cia Dois em Um traz uma novidade em relação à versão original, a presença de um terceiro integrante em cena. O pianista João Pedro Vasconcelos, que assina a direção musical, acabou se tornando também um personagem do espetáculo. “O piano não está ali apenas para ilustrar com música. Ele participa ativamente da dramaturgia, cria ambientações, sonoplastias, tensiona e comenta a cena. É uma voz viva no espetáculo”, afirma Dê Jota.



Ainda segundo o ator, o texto propõe um convite para observar o momento presente com mais atenção e sensibilidade. Os personagens observam a sociedade não apenas para entendê-la, mas também para refletir sobre si mesmos.



“É um espetáculo que não tenta resolver os problemas da humanidade. O teatro não tem essa função, mas ele pode lançar luz sobre esses pequenos momentos que compõem a vida e dizem muito sobre quem somos e como existimos no mundo”, afirma. “É uma viagem ao futuro do nosso presente”, resume Lopes.



“OS ARQUEÓLOGOS”

De: Vinícius Calderoni. Direção: Rogério Lopes. Com Dê Jota Torres, Lucas Prado e João Pedro Vasconcelos. Desta quarta-feira (30/7) a 5/8, sempre às 20h30, na Funarte MG (Rua Januária, 68 – Centro). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no Sympla.