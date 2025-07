Sydney Sweeney é criticada por duplo sentido em campanha contra violência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Sydney Sweeney, de “Euphoria” e “Todos menos você”, é alvo de críticas nas redes sociais por conta de uma campanha da marca American Eagle. A ação tem como foco a promoção da calça “The Sydney Jean”, criada em parceria com a atriz, cujos lucros serão destinados ao apoio a vítimas de violência doméstica. No entanto, o tom sensual e os trocadilhos ambíguos da campanha despertaram acusações de sexualização, insensibilidade e até eugenia.

O principal slogan da campanha, “Sydney Sweeney has great jeans” (“Sydney Sweeney tem ótimos jeans”), é uma brincadeira com o som parecido entre “jeans” (calças jeans) e “genes” (material genético). Em um dos vídeos promocionais mais criticados, a atriz aparece escrevendo em um outdoor a frase “Sydney has great genes”, mas logo risca a palavra “genes” e substitui por “jeans”. A imagem, que poderia ser apenas uma piada leve, despertou interpretações negativas ao ser associada à aparência física da atriz, que tem cabelos loiros, olhos azuis e corpo dentro dos padrões estéticos tradicionais.

Usuários das redes sociais apontaram que exaltar os “ótimos genes” de uma mulher branca, magra e loira pode evocar conceitos de eugenia — ideologia que valoriza determinados traços genéticos como superiores, historicamente ligada ao racismo e ao nazismo. “Dizer que uma mulher loira e de olhos azuis tem ‘bons genes’ é coisa de nazista”, escreveu um perfil no TikTok. Outro usuário afirmou que os vídeos “parecem uma paródia fascista mal escrita”.

Outro ponto de controvérsia diz respeito à sexualização da imagem de Sydney Sweeney, especialmente em um vídeo em que a atriz, usando uma jaqueta jeans aberta, comenta que sua “composição corporal é fruto dos seus genes [novamente em trocadilho com jeans]”, enquanto a câmera faz um zoom em seu decote. Em seguida, ela interrompe o momento dizendo: “Ei! Olhos aqui em cima”, e a câmera retorna para seu rosto.

Sydney Sweeney x American Eagle, oh my god. pic.twitter.com/tDkeGT9R7G — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) July 24, 2025

Embora apresentado em tom de humor, o momento foi duramente criticado por muitos internautas, que o consideraram incoerente com o propósito da campanha — conscientizar sobre violência doméstica. “Lançar calças jeans com a proposta de combater a violência doméstica e, em seguida, fazer o vídeo da campanha girar completamente em torno dos seios de uma mulher é a decisão de marketing mais absurda e repugnante”, escreveu uma usuária do X.

Além das críticas ao conteúdo visual e textual da campanha, muitos apontaram a inadequação de misturar uma mensagem de empoderamento feminino com publicidade centrada no corpo feminino. Um dos pontos mais sensíveis foi a escolha de promover a causa da violência doméstica com peças publicitárias que, segundo críticos, reforçam a objetificação da mulher — justamente um dos aspectos culturais que sustentam ciclos de abuso.

Puedes mirar los jeans de Sidney Sweeney sin mirarle las tetas ???? pic.twitter.com/m3Ajakk00q — javier (@mrdtrumph) July 24, 2025

A marca justificou que 100% dos lucros obtidos com a venda da calça “The Sydney Jean”, vendida por cerca de R$ 500, serão doados para a Crisis Text Line, organização sem fins lucrativos que oferece apoio psicológico a vítimas de violência doméstica. Além disso, o modelo traz uma estampa de borboleta no bolso traseiro, símbolo que representa, segundo a American Eagle, o apoio à causa — “uma luta pela qual Sydney é apaixonada”.

Mesmo assim, a incoerência entre a estética da campanha e o tema central foi amplamente apontada. “Como alguém que já utilizou e também foi voluntária nessa organização, isso é extremamente insensível e revoltante”, escreveu uma ex-voluntária da própria Crisis Text Line .

Apesar da enxurrada de críticas nas redes sociais, a campanha foi um sucesso comercial. Desde o lançamento dos vídeos, as ações da American Eagle subiram cerca de 17%, adicionando mais de US$ 400 milhões ao valor de mercado da empresa em menos de uma semana.

A atriz de 27 anos ainda não se pronunciou publicamente sobre a repercussão negativa. Já a American Eagle defendeu a campanha, dizendo que se trata de “um retorno ao essencial com propósito social”.

Apesar da polêmica, a marca planeja ampliar a campanha com grande visibilidade. Entre as ações previstas, estão outdoors em 3D na Times Square, onde Sydney interagirá com o público, e anúncios imersivos em 360° na Sphere, em Las Vegas. Também será lançada uma ferramenta de realidade aumentada no Snapchat, que permitirá ao público “experimentar” virtualmente a calça.