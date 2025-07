Harry Styles entra no mercado adulto e lança vibrador e lubrificante íntimo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fora dos palcos desde 2023, o cantor Harry Styles anunciou nesta quinta-feira (24/7) o lançamento de uma nova linha de produtos voltada ao bem-estar sexual. A coleção, batizada de Pleasing Yourself, marca a expansão de sua marca de lifestyle, a Pleasing, e começa a ser comercializada hoje em uma loja temporária em Nova York.

A nova linha inclui dois itens principais: um vibrador duplo e um lubrificante íntimo. “Um convite para se satisfazer com sinceridade. Pleasing Yourself é o resultado da nossa busca radical por aquilo que lhe traz prazer. Duas ferramentas de intimidade, o vibrador Double-Sided Pleasing e o lubrificante Pleasing, que colocam o prazer exatamente onde ele merece: nas suas mãos”, apresenta a marca.

Desenvolvido em parceria com a educadora sexual Zoe Ligon, o vibrador possui design funcional, com duas pontas vibratórias controladas de forma independente, sete velocidades e um botão único de acionamento. Uma das extremidades é indicada para estimulação externa, enquanto a outra pode ser utilizada para penetração. Por não possuir base alargada, a marca não recomenda o uso anal do produto.

O lubrificante de silicone tem textura sedosa, não contém glicerina e foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador dos Estados Unidos. O produto é compatível com a maioria dos preservativos e brinquedos sexuais que não sejam de silicone. Pode ser utilizado para penetração vaginal, anal ou peniana, mas a marca recomenda um teste alérgico antes do uso.

A escolha do nome de um filho envolve significado, emoção e, muitas vezes, pesquisas prolongadas. BRUNA BRUNA/Pixabay Estudos sugerem que certas sonoridades e estruturas fonéticas são mais agradáveis ao ouvido, mesmo que a percepção de beleza varie conforme a cultura e o contexto histórico. Pexels/Heiner Uma pesquisa da My 1st Years, liderada pelo linguista Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, analisou nomes masculinos considerando harmonia sonora e impacto emocional. Wikimedia Commons/Sid davo O nome masculino Zayn (popularizado pelo cantor Zayn Malik) foi considerado o mais bonito do mundo. Reprodução/Instagram Já nos Estados Unidos, o nome Matthew foi classificado como o mais agradável. Brett Sayles/Pexels Os nomes Jesse, Charlie, Louie e William fecharam o top 5 dos mais bonitos do mundo, segundo o estudo da My 1st Years. Ayo Ogunseinde/Unsplash Além da sonoridade, fatores como cultura, sotaques e experiências pessoais influenciam a percepção do nome de uma pessoa. Michael Schwarzenberger/Pixabay Zayn Malik, cujo nome influenciou no resultado da pesquisa, nasceu em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, no Reino Unido. Reprodução Ele é cantor, compositor e ex-integrante da boy band britânica One Direction, grupo que se tornou um fenômeno global no início dos anos 2010. Reprodução/YouTube Filho de Yaser Malik, de origem paquistanesa, e Trisha Malik, britânica, Zayn cresceu em uma família muçulmana ao lado de três irmãs: Doniya, Waliyha e Safaa. Reprodução/X @zaynmalik Zayn ganhou notoriedade em 2010 ao participar do programa The X Factor UK. Flickr - Fiona McKinlay Ele foi eliminado como artista solo durante a competição, mas acabou se reunido com outros quatro candidatos – Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson –e formando o One Direction. Reprodução/@onedirection Com o grupo, Zayn lançou quatro álbuns de estúdio: "Up All Night" (2011), "Take Me Home" (2012), "Midnight Memories" (2013) e "Four" (2014). Reprodução/@onedirection Em março de 2015, Zayn surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída do grupo, citando o desejo de viver como um "adolescente normal", longe dos holofotes. Reprodução/Instagram Pouco tempo depois, iniciou sua carreira solo, assumindo uma identidade musical mais voltada ao R&B e ao pop alternativo e se distanciando do som mais teen pop do One Direction. Reprodução/Instagram @zaynmalik Seu álbum de estreia, "Mind of Mine", lançado em 2016, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e apresentou o sucesso "Pillowtalk", que estreou no topo das paradas em vários países. Divulgação Zayn continuou sua carreira com os álbuns "Icarus Falls" (2018) e "Nobody Is Listening" (2021), mas esses trabalhos não tiveram o mesmo impacto comercial de seu álbum de estreia. Divulgação Zayn também se destacou por colaborações com artistas como Sia (em "Dusk Till Dawn"), e Taylor Swift (em "I Don’t Wanna Live Forever", trilha do filme "Cinquenta Tons Mais Escuros", 2017). Reprodução Em 2024, Zayn lançou o álbum "Room Under the Stairs", marcando uma nova fase com influências de música country e soul. Divulgação Além da música, Zayn é conhecido por seu envolvimento com a moda e colaborações com marcas como Versace e Giuseppe Zanotti. Reprodução/Instagram Em 2020, o artista se tornou pai de Khai Malik, fruto de um relacionamento com a modelo Gigi Hadid — eles ficaram juntos de 2015 a 2021. Montagem/Reprodução/Instagram Voltar Próximo

A campanha de divulgação traz Harry Styles de forma discreta. No vídeo de anúncio, publicado nas redes sociais da Pleasing, apenas o braço e a voz do cantor aparecem. Ele atende um telefone vermelho vintage, ouve uma mensagem e escreve a frase "Please yourself like you mean it" (“Se satisfaça com vontade”, em tradução livre), que também é dita por ele no encerramento do vídeo. O slogan sintetiza a proposta da coleção, que busca promover o prazer como parte do autocuidado e da saúde integral.

Além dos dois itens principais, a coleção inclui preservativos personalizados com o selo I’m for Planned Parenthood (Eu sou a favor da paternidade planejada, em tradução livre), fruto de uma parceria com a organização Planned Parenthood Federation of America (PPFA). A ação faz parte de um esforço da marca para ampliar o acesso à educação sexual e reforçar o direito à saúde reprodutiva. Styles foi um dos 250 artistas que assinaram uma carta aberta em apoio à instituição, publicada no New York Times neste mês.

Inicialmente, os produtos estão disponíveis apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Brasil, a linha deve ser liberada em breve. Segundo o site da marca, o vibrador custa R$ 397, enquanto o lubrificante será comercializado por R$ 146.

Criada em 2021, a Pleasing é conhecida pela proposta inclusiva e sem gênero, com produtos que vão de esmaltes e fragrâncias a roupas e itens de skincare.