Harry Styles, o mais famoso integrante do One Direction, lamentou nesta quinta-feira (17/10) a morte do ex-parceiro de banda Liam Payne.





Payne morreu na última quarta-feira (16/10), aos 31 anos, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires. A polícia investiga a morte.





"Estou verdadeiramente devastado pela passagem de Liam. A grande alegria dele era fazer as pessoas felizes, e foi uma honra fazer isso ao seu lado", escreveu Harry, 30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @harrystyles





"Liam viveu abertamente, com o coração entregue, com uma energia de vida que era cativante. Ele era generoso, empático e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos ficaram para sempre como a memória dos melhores anos da minha vida. Sentirei sua falta para sempre, meu amado amigo", completou o cantor.





"Meu coração está partido por Karen, Geoff, Nicola e Ruth, seu filho Bear e todos os fãs do mundo inteiro que o conheciam e o amavam", encerrou.

Além de Harry, os ex-integrantes da boyband Zayn Malik e Louis Tomlinson se pronunciaram sobre a morte do colega. O perfil oficial da banda também publicou um comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O One Direction existiu entre 2010 e 2016 e sucesso estrondoso no universo pop. Os cinco integrantes tentaram carreira solo, mas Styles foi o único a obter êxito.