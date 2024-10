Liam Payne, 31 anos, ex-integrante da banda One Direction que foi encontrado morto na quarta-feira (16/10) em um hotel em Buenos Aires, morreu em decorrência de politraumatismo causado ao cair do terceiro andar do prédio.

A autópsia preliminar mostrou que Payne teve "hemorragia interna e externa" e "morreu por causa da queda", segundo uma fonte policial da Argentina.

O corpo do cantor britânico ainda vai passar por novos exames para determinar se existia a presença de alguma substância que poderia ter influenciado na morte.

A polícia de Buenos Aires encontrou no quarto de Liam bebida alcoólica e clonazepam (medicamento usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico). No pátio interno onde estava o corpo foram encontrados uma garrafa de whisky, um isqueiro e um celular.



Liam deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.

O artista nasceu na Inglaterra, em 29 de agosto de 1993, e ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido escolhido para a banda One Direction. No grupo musical ele lançou cinco álbuns.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em 2016, Liam iniciou carreira solo. No ano seguinte ele lançou a música Strip That Down — que conta com mais de 1 bilhão de execuções no Spotify. Depois, saiu o primeiro EP solo, chamado First Time.



Com informações da AFP*