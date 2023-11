O cantor Harry Styles surpreendeu os fãs ao aparecer com a cabeça raspada no show do U2 em Las Vegas, Estados Unidos, nesta quarta-feira (8/11), ao lado de sua namorada, Taylor Russell. Desde o início da carreira no One Direction, o britânico sempre ostentou a cabeleira, de cachos mais curtos até um longo ondulado.

O flagra divulgado pelo TMZ correu o mundo e gerou uma onda de reações, em grande parte lamentando o novo corte de cabelo. "Como pode um corte de cabelo fazer mais barulho do que a carreira de vários? Eita, Harry Styles, olha como você é", escreveu uma internauta.

A comoção foi tanta, que muitos afirmaram estar de luto pelos cachos perdidos de Harry Styles, com direito a montagens do cantor ao lado de uma lápide, releitura do meme do ator Grant Gustin durante as gravações de “The Flash”.



“Chegou a notícia que ninguém queria dar: Após 29 anos, cabelo de Harry Styles é brutalmente assassinado”, escreveu uma fã, “Hoje um fandom inteiro está de luto, pelos cachos de Harry Styles”, escreveu outra

????LUTO????

Chegou a notícia que ninguém queria dar: Após 29 anos, cabelo de harry styles é brutalmente assassinado ???? pic.twitter.com/LI1MS0rkSX — Nanda ???? OLHA O FIX! (@louist_fineline) November 9, 2023

Alguns fãs ressuscitaram a teoria, que ganhou as redes sociais em 2022, de que o cantor já seria careca há um tempo, e usava perucas super realistas para aparecer em público. A teoria fez com que diversos perfis no TikTok fizessem vídeos dando zoom e analisando os cabelos de Styles. Entretanto, em uma entrevista para a revista Rolling Stone US, ele negou o fato e afirmou que nem fazia ideia que suas madeixas eram alvo de tanta atenção.

Confira mais reações:



alguém: "viu que o Harry Styles raspou o cabelo?"



eu automaticamente: pic.twitter.com/gTYMCbG5QE — Ali²?????SDV??9¾ AU E FICS NO???? (@_perdidinha) November 10, 2023 Pra sempre em nossos corações…. pic.twitter.com/Vs2AYdLYN6 — Harry Styles Brasil (@hstbrasil) November 9, 2023

PRA QUEM VIVEU LONG HAIR HARRY E AGORA VAI TER QUE VIVER ISSO, É UM DIA DIFÍCIL

tu me paga harry styles pic.twitter.com/g6lclJ47Rt — majuuuu (@borntostaIgia) November 9, 2023

Sextou com S de saudade graças a Harry Styles pic.twitter.com/I7ttNHDhAl — Ju VAI VER O LOUIS ??????? (@asitwasmalik) November 10, 2023

eu depois de ver que harry styles está realmente careca e não era uma montagem pic.twitter.com/3byoeWO3vs — nena (@freaksystexx) November 10, 2023

Eu entrando no Twitter hoje de manhã e vendo que realmente Harry Styles raspou o cabelo pic.twitter.com/ropfr0rVQN — Ali²?????SDV??9¾ AU E FICS NO???? (@_perdidinha) November 10, 2023

LUTO????????



HOJE, UM FANDOM INTEIRO ESTÁ EM LUTO, PELOS CACHOS DE HARRY STYLES???? pic.twitter.com/WXKyLR5anS — Ali²?????SDV??9¾ AU E FICS NO???? (@_perdidinha) November 10, 2023