Harry Styles tenta ajudar fã a fazer baliza na Itália

Uma italiana chamada Mariavittoria Giurato Massari compartilhou no TikTok que recebeu uma ajuda pra lá de especial para estacionar seu carro em Roma. Segundo ela, ninguém menos do que Harry Styles tentou dar dicas para que ela conseguisse fazer uma baliza para parar o automóvel. Mas, como ela não conseguiu, ele mesmo assumiu o volante.

“Você é linda demais, eu faço isso por você”, disse Harry a ela, segundo a jovem. Em um comentário, a italiana explicou que o cantor passou alguns minutos tentando ajudá-la a fazer uma baliza. Mas que, como não conseguiu, ele soltou o galanteio.

No entanto, o músico acabou não conseguindo. “Tivemos que ir para outro lugar para estacionar”, narrou a jovem.

Mesmo falhando no volante, a fã teceu inúmeros elogios ao ex-One Direction. “Ele é um cara tão simples que te faz esquecer quem ele é”, afirmou.

Harry Styles foi visto em Roma no início de maio. Ele foi flagrado por uma fã entre as milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano, em meio ao anúncio do papa Leão XIV. O ex-One Direction foi visto usando boné e óculos escuros em meio à multidão. A assessoria do cantor, no entanto, não confirmou se era mesmo Harry no local.

No final de semana, Styles foi flagrado beijando uma mulher no Festival de Glastonbury, na Inglaterra. De acordo com o The Sun, a felizarda é a produtora Ella Kenny, que trabalha em um estúdio em Londres há cerca de três anos.

"Eles se divertiram bastante, mas isso não significa que vá evoluir para algo. Eles apenas se deram bem e se beijaram. Mas ela parece uma garota normal e pé no chão, diferente de algumas das grandes estrelas com quem ele já namorou”, disse uma fonte ligada ao cantor ao jornal.