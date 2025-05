Detonada por produtora de Hollywood, jovem estrela exibe paixão por carros

'Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião. Eu queria saber quem ela é e por que todo mundo fala sobre ela. Explique essa garota para mim. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?', disse a produtora, em um bate-papo com Janet Maslin, crítica do New York Times.