Sydney Sweeney vende sabonetes feitos com a água do banho da atriz

A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis em "Euphoria" e "White Lotus", anunciou o lançamento de um sabonete feito com a água utilizada por ela no banho. Chamado de Bathwater Bliss, o produto é feito em parceria com a marca de cosméticos masculinos Dr. Squatch. Ao todo, serão comercializados 5 mil sabonetes com um certificado comprovando que a água do banho foi usada para fazê-los.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

"Apresentamos a Bathwater Bliss de Sydney! Um sabonete de edição muito real, muito limitada feito com a minha água de banho real", anunciou a atriz nas redes sociais.

O produto ficará disponível em 6 de junho e deve ser restrito ao público americano. O preço ainda não foi revelado.

???? BREAKING: Sydney Sweeney has teamed up with the Dr. Squatch soap brand for:



“Sydney’s Bathwater Bliss” soap, infused with her actual bathwater. Only 5,000 limited-edition bars available for $8, hitting shelves June 6th. pic.twitter.com/MnGBSgCjFt — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) May 29, 2025

A parceria foi anunciada no fim do ano passado, com um vídeo provocante, em que a atriz aparece em uma banheira de espuma. "Olá, garotinhos safados! Vocês estão interessados no meu sabonete... corporal? Bem, você não pode ficar com ele, porque não é para meninos. É para homens. Sabonete com aromas naturais e duradouros, como bourbon de barril de madeira, alcatrão de pinho, coco e cascata fresca", disse.

O sabonete é descrito como "a mistura perfeita de serenidade ao ar livre com notas refrescantes de pinho, abeto de Douglas, musgo terroso e um toque do Bathwater Bliss de Sydney".