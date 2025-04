Web faz campanha por temporada de 'The White Lotus' no Brasil

(FOLHAPRESS) - Se depender dos fãs brasileiros, a quarta temporada de "The White Lotus" poderia acontecer no Brasil e ter entre os nomes Fernanda Torres e Wagner Moura no elenco (veja abaixo). Mas isso está longe de ser uma possibilidade.

O destino escolhido para a próxima leva de episódios -a terceira terminou domingo (6)- ainda é uma incógnita, mas, por aqui, muita gente já torce para ver cenas nas areias do Rio de Janeiro ou outro lugar.

Isso porque o produtor-executivo, David Bernad, no "The Bill Simmons Podcast", disse que nunca escolherão um lugar que faça frio para gravar.

Porém, o que impediria as filmagens no país é o fato de não haver uma filial da rede de hotéis Four Seasons, que é usada em todas as locações. Nas três temporadas disponíveis, as cenas foram gravadas nas dependências desses estabelecimentos no Havaí, na Itália e na Tailândia.

Criador da série, Mike White disse em 2023 que tinha vontade de percorrer vários continentes e que a Austrália era uma opção plausível para gravações.

Já Francesca Orsi, chefe de dramas da HBO, comentou no Deadline que algum país da Europa talvez estivesse na frente para ser o pano de fundo das próximas histórias.

Mas os mistérios que rondam a próxima temporada não param por aí. A música de abertura também deverá mudar, já que o compositor da trilha se desentendeu com o criador da série.