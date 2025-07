Band revela por que Jacquin não participou do Masterchef

Famoso por seu carisma como jurado nos últimos anos, Erick Jacquin não participou do episódio 9 do Masterchef Brasil, exibido pela Band na semana passada. De imediato, os fãs se perguntaram: o que aconteceu com o chef francês? Diante da saída de Paola Carosella em 2021 e de Ana Paula Padrão no ano passado, as especulações começaram na internet.

Na tarde desta terça-feira (29), inclusive, Jacquin é a principal tendência em alta no Google Trends, plataforma que mede os assuntos mais populares no maior buscador do mundo. Cerca de 2 mil procuras pelo nome do chef francês foram feitas no início da tarde, um crescimento de 1000% em relação à média.

Segundo a Band, no entanto, não há motivos para desespero: Jacquin continua no Masterchef e se ausentou do último programa por um problema pessoal. Ele foi substituído pela dobradinha formada pelochef Rodrigo Oliveira e peloconfeiteiro Cesar Yukio, ganhador da primeira temporada do MasterChef Confeitaria, além dos jurados fixos: Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A emissora garante que Jacquin não participará de outros episódios desta temporada, porém não há detalhes sobre o motivo da ausência.