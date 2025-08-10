Assine
overlay
Início Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
HIT

82 mil tampas de latas de sardinha são usadas no novo espetáculo do Corpo

Cenário foi construído na sede da companhia, em BH. Em oito dias, as pessoas se dividiram em turnos da manhã, tarde e noite para dar conta do recado.

Publicidade

Mais lidas

Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Colunista
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
10/08/2025 04:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Paulo Pederneiras com parte das placas com tampas de latas de sardinha que formam o cenário de "Piracema" - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press)
Paulo Pederneiras com parte das placas com tampas de latas de sardinha que formam o cenário de 'Piracema' crédito: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press

Na semana em que o Estado de Minas acompanhou os preparativos de “Piracema”, espetáculo que marca os 50 anos do Grupo Corpo, o movimento na sede da companhia, no Mangabeiras, na Região Sul de BH, não se concentrou apenas no terceiro andar, onde bailarinos e os coreógrafos Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches faziam os últimos acertos para a estreia na próxima quarta-feira (13/8), em São Paulo.

No primeiro andar, três grupos, formados por 24 pessoas, corriam contra o relógio para produzir o cenário, feito com 82.340 mil tampas de latas de sardinha.

Leia Mais

“Conseguimos finalizar tudo antes da data prevista”, comemorou o ex-bailarino Felipe Bruschi. Ele coordenou os grupos formados por jovens alunos da escola de dança do Corpo. O mutirão teve também gente de fora, como o motoboy João Vítor Mendes da Silva, de 20 anos, que quis participar quando ficou sabendo que havia necessidade de mão de obra.

 

Trabalho começa com a retirada de bordas das tampas
Trabalho começa com a retirada de bordas das tampas Gladyston Rodrigues/EM D.A Press

Paulo Pederneiras, diretor artístico do Corpo, conta que a partir da escolha do nome do balé (sugestão de Claudia Ribeiro), criou-se o conceito do cenário. Ele mesmo comprou algumas latas de sardinha para o primeiro teste.

Tirou as tampas, pesou, fez cálculos e percebeu que a ideia poderia ser viável. “Havia outras questões, como o tempo de montagem e desmontagem, a maneira de transportar... Mas vi que funcionaria”, relembra Paulo.

 

Cada tampa é furada para receber o lacre com o qual será afixada nas placas
Cada tampa é furada para receber o lacre com o qual será afixada nas placas Gladyston Rodrigues/EM D.A Press

Mas onde conseguir a matéria-prima?

“O problema, óbvio, é que a gente não compraria 82 mil latas de sardinha. O que fazer com tanta sardinha?”, brinca Paulo. Para resolver o pepino, ele contou com Patrícia Galvão, ex-produtora do Corpo, que mora em São Paulo e conseguiu o fornecedor.

 

Tela de galinheiro é a base onde tampas são colocadas
Tela de galinheiro é a base onde tampas são colocadas Gladyston Rodrigues/EM D.A Press

O “matemático” Paulo chegou à conclusão de que seriam necessárias 280 placas de 1 metro por 1 metro para cobrir o fundo e as laterais do cenário. E mais: cada placa consumiria 294 tampas.

Seriam gastos ainda 280 metros de tela de galinheiro (onde as tampas ficam presas), 1.212 metros de perfil de alumínio (para a moldura das placas) e 256 metros de cabo de aço para sustentar toda a estrutura, além de outros materiais.

 

Durante oito dias, turmas de 24 pessoas se revezaram para construir o cenário
Durante oito dias, turmas de 24 pessoas se revezaram para construir o cenário Gladyston Rodrigues/EM D.A Press

Durante oito dias de trabalho, o clima foi de descontração. Houve até campeonato envolvendo a agilidade dos dois grupos.

O vencedor montou uma placa em 23 minutos, bem acima da média de 40 minutos/placa.

Dois bailarinos estão agachados, lado a lado, em coreografia de Piracema, espetáculo do Grupo Corpo
Tampas de latas combinadas com a luz dão visual incrível ao cenário de 'Piracema' José Luiz Pederneiras/divulgação


As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte danca grupo-corpo piracema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay