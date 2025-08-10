Dois concertos com entrada franca comemoram o Dia dos Pais em BH

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Neste domingo (10/8), Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e Trio Amadeus se apresentam gratuitamente na Praça da Liberdade e Casa Fiat de Cultura, respectivamente. Os dois concertos comemoram o Dia dos Pais.

A orquestra levará para o palco montado no coração do cartão-postal de Belo Horizonte um repertório diversificado. Selecionar as obras nunca é tarefa fácil, diz o maestro associado José Soares.

“Precisamos pensar num programa que represente a essência da orquestra. Por se tratar de concerto ao ar livre, o público é muito diverso. Vai desde quem já conhece bem a Filarmônica até aqueles que passarão por ali e nos ouvirão pela primeira vez”, explica Soares.

O concerto da série “Filarmônica na praça” foi dividido em três partes. A primeira traz compositores europeus do século 19, como Richard Wagner (“Lohengrin: Prelúdio do ato III”), Bedrich Smetana (“Dança dos comediantes”) e Camille Saint-Saëns (“Bacanal”).

Na segunda parte, o foco são os americanos George Gershwin (temas que Marlon Humphreys-Lima reuniu em “Simplesmente Gershwin”) e Leonard Bernstein (“West Side story: Suíte”).

América Latina

Por fim, a terceira parte celebra a música latino-americana, com Astor Piazzolla (“Primavera porteña”), Milton Nascimento e Fernando Brant (“Milagre dos peixes”) e Mestre Duda do Recife (“Suíte nordestina”).

“São obras tradicionais do nosso repertório festivo, mesclando música orquestral a outros gêneros”, destaca o regente, citando a fusão do jazz com a música clássica em Gershwin.

“Isso reforça nossa missão de levar o repertório para todos, mostrando que a orquestra está mais perto das pessoas do que elas imaginam”, diz Soares.

A poucos metros dali, na Casa Fiat de Cultura, o Trio Amadeus, formado por Fábio Lopes (violão), Marcelle Chagas (harpa e flauta) e Rafael Marcenes (violino), apresenta “Harmonia paterna: do clássico ao rock”. Desde 2003, o grupo propõe releituras que vão de Mozart a Led Zeppelin.

Com violino, harpa e violão, repertório do Trio Amadeus vai de Villa-Lobos a Led Zeppelin Instagram/reprodução

De Gardel a Led Zeppelin

O repertório deste domingo reflete a diversidade do Amadeus. Começa com o tema tradicional irlandês “Erin Shore”; passa pela trilha sonora de “Game of Thrones”; vai para o tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel; traz “O trenzinho do caipira”, de Villa-Lobos; até chegar ao rock do Led Zeppelin (“All of my love”) e ao hard rock do Guns N’ Roses (“Sweet child o’mine”).

“Não temos preferência por estilos, gostamos de música boa”, ressalta o violonista Fábio Lopes.

“A proposta do Trio Amadeus é o crossover, unindo diferentes gêneros numa única releitura. É como se fizéssemos uma viagem no tempo, associando o passado ao presente e vice-versa”, explica.

Qualquer tema pode ganhar arranjos de violino, harpa e violão, garante Fábio. “Partimos da ideia de que música é harmonia, melodia e ritmo. Então, não importa quais instrumentos usamos, desde que respeitemos esses três pilares”, conclui.

“FILARMÔNICA NA PRAÇA”

Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Neste domingo (10/8), às 11h, na Praça da Liberdade. Entrada franca.



“HARMONIA PATERNA: DO CLÁSSICO AO ROCK”

Concerto do Trio Amadeus. Neste domingo (10/8), às 11h, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Entrada franca, sujeita à lotação.