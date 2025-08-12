CCBB-BH comemora 12 anos reverenciando a década de 1980

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Paulo Paes, artista paraense radicado no Rio de Janeiro, finalizou o projeto que criou para a exposição “Fullgás – artes visuais e anos 1980 no Brasil”, que marca os 12 anos do Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte. A obra, um grande balão com aproximadamente 9m de altura e 3m de largura, será colocada no pátio do CCBB-BH, trazendo atmosfera festiva, de cor e movimento. O espaço também vai receber banca de jornal com vinis e revistas publicadas no período, com fatos marcantes da época.

• • •

A mostra será aberta em 27 de agosto e vai reunir 300 obras de 200 artistas de todos os estados brasileiros. Grande parte dos trabalhos dialoga com emblemas da cultura pop, da música, da TV, dos quadrinhos, de revistas e capas de discos que marcaram uma geração. A exposição ocupará, além do pátio, o terceiro andar do centro cultural e será dividida em cinco núcleos, cujos nomes são músicas da década de 1980: “Que país é este” (1987), “Beat acelerado” (1985), “Diversões eletrônicas” (1980), “Pássaros na garganta”, (1982) e “O tempo não para”, (1988).

• MINEIROS NA MOSTRA

Na exposição “Fullgás”, 21 artistas são mineiros: Adélia Sampaio, Adrianne Gallinari, Ailton Krenak, Ana Horta, Ana Maria Tavares, Eder Santos, Eustáquio Neves, Hélio Coelho, Jader Rezende, Jorge dos Anjos, Jorge Duarte, Marco Paulo Rolla, Patricia Leite, Paula Sampaio, Paulo Amaral, Rosângela Rennó, Solange Pessoa, Valeska Soares e Vania Toledo, além de Afonso Pimenta e João Mendes, que integram o projeto belo-horizontino Retratistas do Morro.

• DE MOÇAMBIQUE

Moçambicana radicada no Brasil, Lenna Bahule, a convite do Memorial Vale, realiza a palestra online “Memórias daqui: Vozes, territórios e patrimônio vivo”, em 21 de agosto, às 19h. Cantora, compositora, percussionista corporal e arte-educadora, Lenna é reconhecida por seu trabalho de fusão entre oralidades ancestrais e sonoridades contemporâneas. A palestra será transmitida ao vivo pelo canal do Memorial Vale no YouTube.

• SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

Autora do premiado romance “O peso do pássaro morto”, a escritora Aline Bei participa do projeto Sempre um Papo, em Belo Horizonte, para lançar seu livro mais recente, “Uma delicada coleção de ausências” (Companhia das Letras). O encontro está marcado para 3 de setembro, às 19h30, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Depois do bate-papo mediado pelo jornalista Afonso Borges, ela dará autógrafos. A entrada é gratuita.

