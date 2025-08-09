Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O músico Paulinho Pedra Azul ganhou homenagem especial em seu aniversário, no último domingo (3/8). O médico angiologista mineiro Francisco Reis Bastos e o advogado e cantor Mêrcks Paulo prepararam a canção “Paulinho, a voz do Vale” para a data. A composição surgiu a partir do poema do médico musicado pelo advogado.

A letra da música de Francisco e Mêrcks diz o seguinte: “Um menino do Vale/ vale a pena,/ resvala poemas/ encanta, encanta/ entoa poderoso/ sua grande voz/ quem de nós saberia entoar?/ Voarás, voarás, voarás, voarás/ Viver, e viver de amor/ Conta, conta cantador/ Canta, canta nossa dor/ nossa história/ e assanha com orgulho/ o povo mineiro/ Soa alto Jequinhonha,a,a/ Jequitinhonha, a, a./ Esse homem do Vale/ resvala poemas/ compõe,/encanta, encanta/ entoa bonito sua grande voz./ Cantar, cantar, cantar/ Voarás, voarás, voarás/ Vagando por aí/ Voarás….voarás… voarás…voarás, cantando amanhã/ Amanhecerás!”.

Em clima do melhor da música dos anos 1980, o Minas Tênis Clube comemorou o Dia dos Pais com show da Blitz e Biquini, reunindo associados e familiares no Minas Náutico, em Alphaville. A banda de Evandro Mesquita animou o público com sucessos que marcaram época. Em seguida, o grupo de Bruno Gouveia entrou em cena embalado pela comemoração dos seus 40 anos de carreira. O cantor destacou a importância da data e homenageou o clube pelo aniversário de 90 anos. “O que são 40 anos diante dos 90 anos do Minas Tênis, não é verdade? Então, a gente quer começar este show dando os parabéns ao clube, 90 anos de muitas histórias, vitórias e alegrias”.

O confeiteiro e apresentador de TV Lucas Corazza e o indicado pelo Guia Michelin no Rio de Janeiro, Elia Schram, estão entre os convidados do Festival Figa & Sorte, confirmado para o período de 15 a 17 de agosto, nos jardins do Espaço 356. O evento receberá exposição do artista plástico Ricardo Carvão Levy, autor do Monumento à Paz, na Praça do Papa, e do Memorial à Vida, homenagem às vítimas da COVID-19, seus familiares e aos profissionais de saúde que atuaram no combate à pandemia. Este monumento fica na Praça João Pessoa, na região hospitalar da capital mineira.

O jovem baixista João Chapman e o pai, Ricardo Koctus, baixista do Pato Fu TV Assembleia/reprodução

João Chapman, de 9 anos, fará sua estreia como contrabaixista no espetáculo “O tubarão-martelo e os habitantes do fundo do mar”, sábado (9/8) e domingo (10/8), no Teatro Gazeta, em São Paulo. Filho do músico Ricardo Koctus, do Pato Fu, João se apresenta ao lado de Richard Neves e Helton Lima, integrantes da banda do espetáculo. A participação marca a primeira vez que uma criança toca ao vivo no show, que valoriza a presença de artistas de diferentes idades no palco.

A peça acompanha a jornada do Capitão Jack, navegador que mergulha no mundo submarino em busca de um tesouro perdido. Ao lado das sereias Luna e Maya e do tubarão-martelo, ele atravessa cenários marcados pela poluição e pela pesca predatória. Com músicas originais e personagens inspirados no fundo do mar, o espetáculo propõe reflexão ambiental voltada às crianças e suas famílias.

