Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Otto está de volta a BH e Marcos Catarina vai homenagear Vander Lee

'Otto apocalíptico' é atração da Autêntica, no sábado (9/8). O saudoso autor de 'Esperando aviões' será lembrado quinta (14/8), no Teatro Raul Belém Machado

08/08/2025 04:00

O cantor e compositor Otto chega a BH, trazendo o som peculiar que une rock, maracatu, brega, samba, eletrônica e manguebeat - (crédito: Rui Mendes/divulgação)
O cantor e compositor Otto chega a BH, trazendo o som peculiar que une rock, maracatu, brega, samba, eletrônica e manguebeat crédito: Rui Mendes/divulgação

Sexta-feira (8/8)

A Orquestra Jovem de Belo Horizonte abre a agenda do fim de semana nesta sexta, às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No palco, 68 instrumentistas, sob regência do maestro César Timóteo, apresentarão peças de Sibelius (“Finlândia Op. 26”), Beethoven (“Romance nº 2 em fá maior”), Villa-Lobos (“Bachianas brasileiras nº 4”) e Astor Piazzolla (“Adiós nonino”). O preço dos ingressos varia de R$ 12,75 a R$ 30, à venda na plataforma Sympla.

Sábado (9/8)

O cantor e compositor pernambucano Otto está de volta à cidade amanhã com o show “Otto apocalíptico”, às 23h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Às 21h, DJ Fê Lins comanda a pista. Inteira: R$ 120 (lote 1), R$ 140 (lote 2) e R$ 160 (lote 3), com meia-entrada na forma da lei, à venda na plataforma Sympla.

Domingo (10/8)

A garotada vai se divertir com a versão do Grupo Giramundo para o clássico “Pedro e o Lobo”, do russo Sergei Prokofiev, às 16h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Pedro, menino que mora com o avô, vive aventuras com um lobo, o passarinho Sascha, o gato Ivan, a pata Sônia e um grupo de caçadores. A apresentação domingueira faz parte da Mostra Cine Theatro Brasil de Teatro. Os ingressos, entre R$ 50 e R$ 80, podem ser adquiridos na plataforma Eventim.

Segunda-feira (11/8)

Durante todo o mês de agosto, a artista mineira Patrícia Siqueira exibe desenhos e pinturas na exposição “O instante”, na Casa Palma (Rua Monte Alegre, 225, Serra). Entrada franca, com agendamento pelo site www.casapalma.com.br

Terça-feira (12/8)

Com três coreografias – “Itinerário”, “Ímpar” e “Ritos” –, o Ballet Jovem Minas Gerais faz única apresentação, às 20h de terça, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). O evento faz parte do projeto Palco Giratório, que comemora sua 27ª edição. Ingressos: R$ 20 e R$ 10, à venda na plataforma Sympla.

Ator Léo Horta segura o próprio rosto, com expressão atormentada, na peça 'O sonho de um homem ridículo'
Léo Horta em 'O sonho de um homem ridículo', peça em cartaz até quarta (13/8), na Funarte MG Arô Ribeiro/Divulgação

Quarta-feira (13/8)

Última chance para ver “O sonho de um homem ridículo”, da Companhia Lúdica dos Atores, às 20h30 de quarta-feira, no Galpão 3 da Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). A peça entrou em cartaz ontem. Com direção de Alexandre Kavanji, o espetáculo adapta para o palco o famoso conto do russo Fiódor Dostoiévski. Léo Horta interpreta o personagem disposto pôr fim à vida, diante das frustrações e da falta de propósitos do mundo que o rodeia. Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), na plataforma Sympla.

Marcos Catarina está de lado sorrindo, sob o céu azul
Marcos Catarina faz shows com sucessos do mano Vander Lee na quinta-feira (14/8), com entrada franca Frank Soarbine/divulgação

Quinta-feira (14/8)

Evento gratuito é sempre bom. Ainda mais quando tem qualidade. Marcos Catarina fará única apresentação às 20h de quinta, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo), cantando o repertório do irmão Vander Lee, que morreu há nove anos. Ingressos gratuitos podem ser retirados na plataforma Sympla ou na bilheteria. Marcos tem 15 anos de carreira e três álbuns lançados. Ele criou o bloco de carnaval Românticos São Loucos, em homenagem a Vander Lee.

