Espaço À Margem será aberto neste sábado (9/8), na Lagoinha
Inauguração, a partir das 11h, terá homenagem ao escritor e jornalista Wander Piroli, com leitura de poemas, roda de chorinho e cordel, entre outras ações
À Margem, novo point cultural da Lagoinha, será inaugurado neste sábado (9/8), das 11h às 17h, na Rua Itapecerica, 848. O jornalista e escritor Wander Piroli (1931-2006), que tão bem retratou o bairro em sua literatura, vai ganhar homenagem especial.
A festa também terá leitura de poemas, roda de choro e ações a cargo do Grupo Arautos da Poesia e do cordelista Olegário Alfredo, conhecido como Mestre Gaio. O espaço foi idealizado por Christian Coelho, escritor, pesquisador e editor, em parceria com Luanna Grammont de Cristo, professora e ilustradora.
À Margem vai abrigar livraria, editora, cordelteca, sebo e casa de leitura.