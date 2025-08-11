Atriz mineira volta a Gramado com filme que concorre ao Kikito

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Seis anos depois de pisar pela primeira vez no tapete vermelho no Festival de Gramado, a atriz mineira Barbara Colen se prepara para voltar à cidade gaúcha. Em 2019, ela fazia parte do elenco de “Bacurau”, agora retorna com “Cinco tipos de medo”. O filme terá sua estreia mundial na sessão de gala de Gramado, em 21 de agosto, com presença do diretor Bruno Bini, da produtora Luciana Druzina e de grande parte do elenco. Atriz descreve como “experiência visceral” seu trabalho no longa, que reúne também Xamã, Bella Campos, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz.

Barbara havia acabado de perder o pai e estava em pleno puerpério quando o filme começou a ser rodado. Apesar das dúvidas sobre seguir com o trabalho, a trama conquistou a atriz. “A personagem Luciana vive o processo de luto do filho. Eu estava super à flor da pele, precisava dar vazão àquela avalanche de sentimentos que tinha comigo. Fazer este filme foi muito importante para mim”, ela conta.

Atualmente trabalhando como apresentadora da TVE Espírito Santo, Barbara vê na arte uma força que transcende o ofício. “Como atriz, acho que a arte, em alguns momentos, pode funcionar como cura, como transmutação de questões pessoais. Sinto que foi exatamente isso o que aconteceu comigo fazendo o 'Cinco tipos de medo'.” Coprodução da mato-grossense Plano B Filmes e da gaúcha Druzina Content, o longa será distribuído pela Downtown.

• OCUPAÇÃO

Exposição do paraense Petchó Silveira segue em cartaz na galeria do Sesiminas até 31 de agosto, com 30 pinturas e materiais que revelam o processo criativo do artista. A curadoria é de Luísa Borges. Com cores intensas e suportes inusitados, os trabalhos expressam vivências de um artista negro da Amazônia urbana e os desafios enfrentados nas margens sociais do Brasil.

• CORAL DE CEGOS

Edição especial e inédita do projeto Música na Árvore Solar – Edição PCD, voltada à valorização da arte produzida por pessoas com deficiência, está marcada para 30 e 31 de agosto, em Viçosa. Entre as atrações confirmadas estão o Coral de Cegos União Santa Tereza, interpretando clássicos do Clube da Esquina, o violeiro Danilo Bayão, que apresenta temas da viola caipira, e a banda instrumental No Stress, com participação do tecladista e proponente do projeto Kiko Oliveira, músico cadeirante com trajetória reconhecida na cena cultural. Com entrada franca, o evento leva ao público programação diversa que une acessibilidade, cultura mineira, sustentabilidade e inovação.

• MAMOGRAFIA

Boa-nova chega da Santa Casa BH. Com a inauguração de sala de mamografia, a instituição amplia a capacidade de exames. A expectativa é oferecer até 1,6 mil mamografias por mês, diminuindo a fila de espera de seis meses para 48 horas. O novo mamógrafo foi obtido com apoio do Valora Minas, programa criado pelo governo estadual focado na melhoria da qualidade da assistência por meio da otimização de recursos repassados a unidades de saúde.

