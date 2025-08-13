Ator mineiro estreia em longa-metragem rodado no Norte do Brasil
Luca Franco está de volta a Belo Horizonte depois de concluídas as filmagens de "Águas mágicas", dirigido por Luís Arnaldo Campos
Depois de passar seis semanas no Pará, onde filmou seu primeiro longa, “Águas mágicas”, Luca Franco está de volta a Belo Horizonte. O filme dirigido por Luís Arnaldo Campos foi rodado em Tucuruí e Breu Branco, no Pará, e às margens do Rio Tocantins. O elenco também reúne Markus Konká, que pode ser visto em “Guerreiros do sol” (Globoplay), a modelo internacional Heloisa Silva, que também faz sua estreia no cinema, e Waldo Piano, que está no ar na novela “Dona de mim”.
Para o ator mineiro, a experiência foi especial. “Tive as oportunidades perfeitas para experimentar meu ofício com diferentes tipos de cenas e, ao mesmo tempo, conhecer a região Norte, com sua riqueza cultural e gastronômica, além da natureza exuberante”, diz Luca Franco.
