Ator mineiro estreia em longa-metragem rodado no Norte do Brasil

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Depois de passar seis semanas no Pará, onde filmou seu primeiro longa, “Águas mágicas”, Luca Franco está de volta a Belo Horizonte. O filme dirigido por Luís Arnaldo Campos foi rodado em Tucuruí e Breu Branco, no Pará, e às margens do Rio Tocantins. O elenco também reúne Markus Konká, que pode ser visto em “Guerreiros do sol” (Globoplay), a modelo internacional Heloisa Silva, que também faz sua estreia no cinema, e Waldo Piano, que está no ar na novela “Dona de mim”.

Para o ator mineiro, a experiência foi especial. “Tive as oportunidades perfeitas para experimentar meu ofício com diferentes tipos de cenas e, ao mesmo tempo, conhecer a região Norte, com sua riqueza cultural e gastronômica, além da natureza exuberante”, diz Luca Franco.

• SUNSET FARTURA

Um dos eventos gastronômicos mais importantes e longevos do Brasil, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes traz uma novidade este ano: experiências exclusivas em meio a vinhedos da charmosa Vinícola Trindade, no coração de Bichinho. Nos próximos dias 23 e 30, dois sábados, o Sunset Fartura vai unir gastronomia, vinhos selecionados e música em cenário deslumbrante aos pés da Serra de São José.

Em 23 de agosto, chefs renomados do Rio de Janeiro vão preparar receitas ao vivo e compartilhar técnicas com o público. Quem estiver lá poderá provar o atum confitado servido com aioli negro, cebola roxa e batatas, criado por Ana Bueno, do restaurante Banana da Terra, de Paraty (RJ), e o arroz caldoso de bochecha de porco com quiabo e vinagrete de tomate tostado, receita de Pedro Coronha, do carioca Koral. O Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes está marcado para 22 a 31 de agosto.

• POESIA

Até segunda-feira (18/8), quem gosta de poesia terá a oportunidade de acompanhar o projeto “O ar vibra nas vozes”, idealizado pela tradutora Ana França e pela artista multidisciplinar Sara Pinheiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. Durante cinco dias, a partir de quinta-feira, oito poetas da capital mineira apresentarão criações literárias e cênicas, produzidas a partir da residência que envolveu processos de escrita, compartilhamento e performances de poesia.

“O ar vibra nas vozes” vai contar também com nomes experientes da nossa cena literária e cultural, como o multiartista Renato Negrão, a poeta, slammer e ativista Nívea Sabino e a poeta Mônica de Aquino. Encontros marcados para as 19h, no Teatro II do CCBB-BH.

• DEUSAS

Na quinta-feira (14/8), a Praça Rui Barbosa ganha movimentação especial a partir das 19h30, a cargo do evento “Agosto das deusas: Preciosas”. Com apoio do Memorial Vale, estão previstas apresentações, workshops e batalhas open style, enfatizando o protagonismo de mulheres negras, indígenas e periféricas na cultura hip-hop.

Mayii vai ensinar técnicas de house dance na Alafiarte (Av. dos Andradas, 302, Centro). Informações e inscrições no Instagram do projeto (www.instagram.com/agostodasdeusas/). As atividades ocorrerão também no próximo domingo (17/8) e em 30 de agosto.

