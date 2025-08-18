Venda de ingressos para show de Marisa Monte começa nesta segunda (18/8)

Começa nesta segunda-feira (18/8) a venda de ingressos para a turnê “Phonica: Marisa Monte & Orquestra ao vivo”, que estreia em BH em 18 de outubro, no Parque Ecológico da Pampulha.

Do meio-dia de hoje até as 12h de quarta-feira (20/8), estarão disponíveis bilhetes exclusivamente para clientes do BB Visa, com desconto de 25% e parcelamento. Na próxima quarta-feira (20/8), a partir das 14h, serão abertas as vendas gerais. As aquisições devem ser feitas no site www.ticketsforfun.com.br

Em BH, o posto oficial de vendas (sem taxa de conveniência) será a Verse Clinic (Av. Raja Gabáglia, 2000, torre 1, loja 11, Estoril). A loja abre de segunda a sábado, das 10h às 20h.

Bilhete solidário

Em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, ingressos custam a partir de R$ 140. No Rio, a partir de R$ 177,50; em São Paulo, de R$ 187,50. Além da inteira e da meia, há o bilhete solidário, com 40% de desconto sobre o preço cheio, mediante doação de R$ 10 para instituições sociais.

Marisa Monte e sua banda, formada por Dadi Carvalho (violão e guitarra), Pupillo (bateria), Alberto Continentino (baixo) e Pedrinho da Serrinha (cavaquinho e percussão), vão se apresentar com orquestra sinfônica formada por 55 músicos, regida pelo maestro André Bachur.

Depois de BH, a turnê passa por Rio de Janeiro (1º/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12).