Bituca na lista de filmes brasileiros que vão disputar vaga no Oscar 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta quinta-feira (14) a lista de filmes inscritos para concorrer a uma vaga no Oscar 2026.



Dezesseis títulos estão na disputa. Entre eles, o documentário sobre a turnê de despedida de Milton Nascimento. No dia 8 de setembro, a comissão de seleção vai se reunir e selecionar seis dessas obras numa pré-lista.



No dia 15 de setembro, o representante do Brasil no Oscar 2026 será divulgado. Cada país pode enviar para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que define quais obras (e quais países) vão concorrer a melhor filme internacional.



O Oscar está marcado para o dia 15 de março de 2026. A primeira pré-seleção será divulgada no dia 16 de dezembro de 2025, e a lista final de indicados será anunciada no dia 22 de janeiro de 2026.



Qual a lista de filmes que serão avaliados pela Academia Brasileira de Cinema?

"A MELHOR MÃE DO MUNDO", DE ANNA MUYLAERT



Para fugir de violência do marido, a recicladora de lixo Gal bota os filhos pequenos, Rihanna e Benin, em cima da sua carroça e cruza São Paulo rumo à casa da prima. No trajeto, ela enfrenta os perigos da rua, enquanto convence os filhos que estão vivendo uma grande aventura.



'A PRAIA DO FIM DO MUNDO', DE PETRUS CARIRY



A jovem Alice vive com a mãe Helena em Ciarema, numa casa em frente ao mar. A residência sofre com o avanço das águas que destroem a propriedade e já motivaram a partida de outras famílias. A filha, uma ambientalista, pretende se mudar para outro lugar, mas a mãe quer permanecer na cidade. Elas precisam encontrar juntas uma solução.



'BABY', DE MARCELO CAETANO



Depois de ser liberado de um centro de detenção juvenil, Wellington, de 18 anos, se vê sozinho sozinho e perdido nas ruas de São Paulo, sem nenhum contato com seus pais e sem recursos para reconstruir sua vida. Ele encontra Ronaldo, um homem maduro, que o ensina novas formas de sobrevivência. Gradualmente, a relação entre os dois se transforma em uma paixão conflituosa.



'HOMEM COM H', DE ESMIR FILHO



A vida e carreira do artista Ney Matogrosso, desde a infância, marcada por conflitos com o pai autoritário, passando pelo início de carreira no Secos e Molhados, até a carreira solo e a maturidade artística.

'KASA BRANCA', DE LUCIANO VIDIGAL



Dé é um adolescente negro da periferia da Chatuba, Rio de Janeiro, que recebe a notícia de que sua avó, Almerinda, está na fase terminal da doença de Alzheimer. Ele tem a ajuda de seus dois melhores amigos, Adrianim e Martins, para enfrentar o mundo e aproveitar os últimos dias de vida com ela.



'MALU', DE PEDRO FREIRE



Malu, uma mulher de meia idade com um passado glorioso, se vê presa em um caos existencial. A complexa relação com sua mãe conservadora e com sua filha adulta torna a crise ainda mais aguda, em meio a momentos de carinho e alegria entre as três. Um retrato de uma mulher em busca da melhor versão de si mesma.

'MANAS', DE MARIANNA BRENNAND



"Manas" narra a história de Marcielle/Tielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA) junto ao pai, Marcílio (Rômulo Braga), à mãe, Danielle (Fátima Macedo), e a três irmãos. Ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após "arrumar um homem bom" nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Tielle vê ruírem muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Preocupada com a irmã mais nova e ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres à sua volta.



'MILTON BITUCA NASCIMENTO', DE FLAVIA MORAES



Documentário que parte da turnê de despedida de Milton Nascimento, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, para entender a complexidade simples de sua obra e da alma brasileira.



'O AGENTE SECRETO', DE KLEBER MENDONÇA FILHO



"O Agente Secreto" é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.



'O FILHO DE MIL HOMENS', DE DANIEL REZENDE



O filme acompanha Crisóstomo (Rodrigo Santoro), pescador solitário que tem o sonho de ter um filho. Sua vida muda quando ele encontra Camilo (Miguel Martines), um menino órfão que decide acolher. Em uma tentativa de fugir de sua própria dor, Isaura (Rebeca Jamir) cruza o caminho dos dois, e, em seguida, Antonino (Johnny Massaro), um jovem incompreendido, também se conecta com eles. Juntos, os quatro aprendem o significado de família e o propósito de compartilhar a vida.



'O ÚLTIMO AZUL', DE GABRIEL MASCARO



Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.



'OESTE OUTRA VEZ', DE ERICO RASSI



No sertão de Goiás, homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.



'OS ENFORCADOS', DE FERNANDO COIMBRA



Conta a jornada de um casal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que toma proporções shakespearianas quando Valério, influenciado pela esposa Regina, decide assassinar seu tio para tomar os negócios ilícitos da família. O crime, no entanto, acaba levando Valério a uma escalada de violência e sangue; e Regina a uma paranoia que acabará por destruir, tragicamente, a relação dos dois.



'RETRATO DE UM CERTO ORIENTE', DE MARCELO GOMES



Líbano, 1949. O país enfrenta uma guerra iminente. Dois irmãos católicos, Emilie e Emir, embarcam em uma viagem rumo ao Brasil em busca de dias melhores. Durante a jornada, Emilie se apaixona por um comerciante muçulmano, Omar. Emir sofre de um ciúme incontrolável e usará suas diferenças religiosas para separá-los. Antes de chegar ao destino final, durante uma briga com Omar, Emir é gravemente ferido em um acidente com arma de fogo. A única opção de Emilie é descer em uma aldeia indígena no meio da selva para encontrar um curandeiro que o salve. Quando seu irmão se recupera, eles seguem para Manaus, onde Emilie toma uma decisão que levará a consequências trágicas. Retrato de um certo Oriente é um filme sobre memória, paixão e preconceito, que revela a saga dos imigrantes libaneses na Floresta Amazônica.



'UM LOBO ENTRE OS CISNES', DE MARCOS SCHECHTMAN E HELENA VARVAKI



Conta a história de Thiago Soares, um garoto do subúrbio carioca que deixa para trás o hip hop e embarca no mundo do balé clássico. Sua história ganha rumos inesperados depois que conhece o dançarino cubano Dino Carrera, que vira seu mentor e aprimora o talento de Thiago até ele atingir o estrelato ao se tornar o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.



'VITÓRIA', DE ANDRUCHA WADDINGTON



Inspirado em uma incrível história real, "Vitória", interpretada pela nominada ao Oscar Fernanda Montenegro, conta a emocionante trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher.

