“ô, virge mãe, Nossa Senhora



oia o mundo como tá

vejo o mal baxá cabeça

pro fio de Deus passá

ê ô, ê ô, ê ô



ô minha virge do Rosário

do Rosário mandô chamá

mandô chamá, mandô chamá

ê vô rezá minha incelença

pra podê nós viajá

nós viajá, nós viajá

viva Nossa Senhora do Rosário

viva São Benedito

viva Santa Efigênia

viva todo esse povo que ama e

respeita as Ave Maria”

Em meio às montanhas de Minas Gerais, uma pequena cidade mineira se transforma em um palco vibrante de cores, sons e emoções durante o aguardado Festival Folclórico. Este evento, que celebra a rica herança cultural da região, é um verdadeiro espetáculo de tradições que atravessam gerações e tocam o coração de todos os presentes.

Localizada no coração de Minas Gerais, a 30 km de Sete Lagoas e 100 km de Belo Horizonte, Jequitibá é uma cidade que encanta não só pela sua beleza natural e patrimônio histórico, mas também pela rica gastronomia e tradições folclóricas. Conhecida como a Capital Mineira do Folclore, a cidade é um destino imperdível para os amantes da cultura, da história e, claro, da boa comida. Neste ano, em sua 34ª edição, o evento será realizado de 5 a 8 de setembro com uma extensa programação gratuita.

O Festival Folclórico de Jetibá não é apenas um evento cultural– é uma experiência que toca a alma. Cada apresentação, cada música e cada dança contam histórias de luta, fé e alegria. É uma oportunidade única de vivenciar a riqueza das tradições mineiras e se conectar com as raízes culturais do Brasil. Para quem participa, seja como espectador ou como integrante dos grupos folclóricos, o festival deixa memórias inesquecíveis e um sentimento profundo de orgulho e pertencimento.

Encontro de Reis e Rainhas

Genuína manifestação folclórica mineira, encontro da Guardas de Congo comove quem assiste Ivana Andrade/Divulgação

Um dos momentos de magia e encantamento do festival é o das apresentações dos grupos folclóricos, como congados; folias de reis; dança do tear; fim de capina; boi da manta; lavadeiras; cantadeiras; cantigas, guardas de Congo, Catira e danças de roda. O ponto alto da festividade acontecerá na manhã de domingo, dia 8/9, com o tradicional “Cortejo dos grupos folclóricos", mais de 20, e que são acompanhados pela população e turistas pelas ruas da cidade. Também será realizada uma missa em homenagem aos folcloristas presentes e aos mestres da cultura popular (In Memoriam).

As Guardas de Congados, com suas vestimentas coloridas e ritmos contagiantes, são a alma do festival. Originários das tradições africanas e católicas, os congados são uma manifestação de fé e resistência que remonta aos tempos da escravidão. Ao som dos tambores e cânticos, os participantes, divididos em dançantes, capitães, reis e rainhas, percorrem as ruas da cidade em cortejos emocionantes, levando música e oração às casas da comunidade. É impossível não se emocionar com a devoção e a alegria que emanam de cada passo e cada batida de tambor.

Som da alma

Os catireiros, com suas botas e chapéus, formam duas fileiras e, ao som da viola caipira Ivana Andrade/Divulgação

Outro destaque do festival são os grupos de catira, uma dança folclórica que mistura influências indígenas, africanas e europeias. Os catireiros, com suas botas e chapéus, formam duas fileiras e, ao som da viola caipira, executam movimentos sincronizados de pés e mãos. A batida forte e ritmada dos pés no chão, intercalada com palmas, cria uma atmosfera de celebração e pertencimento. A catira é mais do que uma dança; é uma expressão da cultura sertaneja e da vida no campo, que encanta e emociona todos os espectadores.



Queijo artesanal



A gastronomia é também um dos destaques do festival. Como prévia das experiências que envolvem o universo de aromas e sabores, restaurantes e bares da cidade participam do “1º circuito gastronômico – Cozinha típica de Jequitibá”, que antecede o evento, por meio da preparação de pratos especiais feitos com ingredientes regionais, como pequi, ora-pro-nóbis, cansanção, quiabo figueira, taioba, feijão andu, castanha de baru, entre outros.

Para os apreciadores da comida mineira, outra sensação será a 6ª edição do Festival de Culinária típica de Jequitibá, que acontecerá diariamente na área de eventos situada na Orla da Lagoa Pedro Saturnino. Os proprietários das barracas de comidas vão usar a criatividade no preparo de iguarias feitas com ingredientes regionais, em especial o Queijo Minas Artesanal (QMA), que está perto de se tornar Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.





Turismo

A beleza natural de Jequitibá também merece destaque. A cidade é abençoada com paisagens deslumbrantes, como a Lagoa de Jequitibá, um lugar perfeito para relaxar e desfrutar da tranquilidade da natureza. As igrejas históricas, com suas arquiteturas centenárias, contam a história de fé e devoção da comunidade local. Elas são pontos de visitação obrigatória para quem deseja conhecer mais sobre o passado do município.

Jequitibá oferece uma experiência turística completa, unindo cultura, gastronomia e natureza de forma harmoniosa. Seja saboreando um prato típico feito com ingredientes locais, participando do vibrante Festival de Folclore ou simplesmente passeando pelas paisagens tranquilas e históricas da cidade. Cada momento em Jequitibá é uma celebração das tradições e da riqueza cultural mineira.

Para os viajantes em busca de um destino autêntico e cheio de personalidade, Jequitibá é um convite para imersão à diversidade cultural e raízes mineiras.

Sertanejo raiz

A música regional é um dos destaques do festival que contará com grandes atrações, como Rubinho do Vale (Vale do Jequitinhonha), Falamansa (SP), Eros Biondini, Orquestra Caipirando - Alma de Violas Carioca (RJ), Vilmar da Lapinha, Tambor do Matição (Quilombo do Mato do Tição), Banda Maraká (Jequitibá) e Grupo Quartier Latin, que terá formação especial para o evento, com músicos do Brasil, Bolívia e Peru. A cada ano o intercâmbio entre todas as manifestações da cultura popular é intensificado com a participação de bandas e artistas da cena musical nacional e regional.

Oficinas

Uma boa oportunidade para o público será a participação em oficinas gratuitas no festival, como artesanato, gastronomia, danças populares, tambor e de patrimônio cultural. Na ocasião, os participantes receberão certificados. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site ou na hora do evento.

Pedal Bike do Folclore

Outro ponto do festival é a interlocução da cultura, esporte e turismo da região. Para tanto, haverá, pelo terceiro ano consecutivo, o Pedal Bike do Folclore. Por meio de bicicletas, adeptos do esporte vão passear pela cidade no dia 08. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site e na Secretaria de Esporte e Juventude.





Informações sobre a programação completa do festival podem ser obtidas no Instagram (@folclorejequitiba)

