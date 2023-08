Capital Mineira do Folclore reverencia a 'afromineiridade' com festa

681



" />







"Tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, olê lê, tá caindo fulô". No coração das montanhas de Minas Gerais, a pequena cidade de Jequitibá, localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte, na Região Central de Minas, quer envolver os visitantes em uma atmosfera mágica, onde personagens folclóricos ganham vida durante o tradicional Festival Folclórico, que este ano comemora a 33ª edição. Conhecido por preservar as tradições e encantos do folclore mineiro, o evento é um verdadeiro espetáculo de cores, músicas e danças que cativam os visitantes de todas as idades.

No festival em Jequitibá, grupos de congado preservam a força das tradições mineiras em um ritual de cultura e religiosidade (foto: Ivana Andrade/Divulgação)

Considerada a Capital Mineira do Folclore e com uma população que chega a quase 6 mil habitantes, a cidade se destaca pelas belezas naturais e potencial turístico. Um de seus atrativos é o tradicional festival, que reúne os encantos dos costumes, das tradições, da religiosidade, das danças e dos cânticos que são passados de geração para geração. Neste ano, o evento traz como tema “Afromineiridade” será realizado de 7 a 10 de setembro. A programação é gratuita.





Leia também:

A festa contará com grupos de reinados e congados da região, preservando a ancestralidade desse universo fantástico. Será impossível não se sentir encantado e grato em vivenciar momentos tão especiais. Jequitibá nos mostra que a cultura popular é um tesouro a ser preservado e celebrado. Que possamos sempre valorizar e apreciar essas tradições que nos conectam com nossas raízes e nos enchem de alegria.





Gastronomia

Ao longo da Lagoa Pedro Saturnino, barracas de comidas típicas vão disputar o paladar dos visitantes com o melhor da culinária mineira (foto: Renato Chaves/Divulgação)







É no centro da cidade, onde está localizada a Lagoa Pedro Saturnino, um dos principais pontos turísticos, que se dá o encontro, na área de eventos, e que encanta moradores e turistas por meio da sinergia das cores, musicalidade, apresentações culturais, coreografias, aromas e sabores da comida típica regional feita com ingredientes como ora-pro-nóbis, cansanção, quiabo figueira, feijão andu, castanha de baru, mandioca e milho.









São pratos tradicionais preparados com amor e ingredientes locais, proporcionando uma verdadeira viagem pelos sabores da culinária mineira. Não àtoa que a gastronomia é uma das sensações do festival. Como prévia do que vai rolar no festival, haverá a realização da oficina de plantas alimentícias não convencionais – PANCS no dia 5/9, às 13h30 no Horto Municipal.





Para os apreciadores da boa comida mineira – considerada património cultural imaterial de Minas Gerais –, a sensação será o Festival da Culinária Típica de Jequitibá, realizado na área de eventos situada na Orla da Lagoa Pedro Saturnino. Os proprietários das barracas de comidas vão participar de concurso que elegerá os melhores pratos especiais feitos com ingredientes da culinária regional. A premiação acontecerá no último dia do festival.



Shows

Cânticos ancestrais ecoarão na apresentação do cantor Chico Lobo que resgata a cultura afro presente há séculos em Minas (foto: Renato Chaves/Divulgação)







Durante as noites do festival, os palcos ganham vida com apresentações folclóricas emocionantes. As danças típicas, como o catira e o congado, encantam a plateia com sua energia contagiante. Os músicos talentosos tocam instrumentos tradicionais, transportando-nos para um passado repleto de histórias e tradições.





A música regional é um dos destaques do evento que contará com a presença de grandes atrações, como o violeiro Chico Lobo, Orquestra Mineira de Viola Caipira, Chama Chuva, Eros Biondini, Banda Sertanejo Classe A, Zé Henrique e Adriano - Projeto Maraká e Vilmar da Lapinha.





Artesanato





As ruas são tomadas por barracas que exibem com orgulho a rica cultura local. Artesanatos feitos à mão, com detalhes cuidadosos e cores vibrantes, enchem os olhos dos visitantes. É impossível resistir a levar para casa uma peça única que conta um pouco da história da mineiridade.





Jequitibá é famosa também pelo artesanato local, com destaque para os trabalhos feitos às mãos pelas habilidosas bordadeiras. Há lembrancinhas de diversos tipos, como nécessaires, bolsas, panos de pratos, vestuário e roupas de cama. A maior parte desses produtos estampa pontos turísticos da cidade, como a Matriz do Santíssimo Sacramento e a “Ilha do Castelinho” que fica na Lagoa Saturnino de Brito. O fuxico também está presente em variadas peças que estarão à venda durante o festival. E para quem deseja desenvolver habilidades manuais, haverá oficina de oratórios.







Folclore

Encenações da Folia de Reis marcam a festividade folclórica reverenciando o nascimento de Jesus em apresentações de dança e cânticos (foto: Renato Chaves/Divulgação)



Um dos momentos mais aguardados do festival será o das manifestações culturais que enaltecem a história de Minas Gerais, como Folia de Reis e Guardas de Congo. O ponto alto da festividade acontecerá na manhã de domingo, dia 10/9, com o tradicional “Cortejo dos grupos folclóricos" que contará com mais de 25 grupos culturais e missa em homenagem aos folcloristas.





Programação









Dia 07/09/2023 – Quinta-feira









17h30 - Abertura Oficial

18h - Apresentação das Escolas

19h - Apresentação de grupos culturais

21h - Show de Eros Biondini

23h - Show da Orquestra de Viola Caipira









Dia 08/09/2023 – Sexta-feira





8h30 às 09h30 – Visita guiada

9h30 às 11h30 – Ateliê Aberto/Eco das Artes

18h - Apresentações dos Grupos Culturais

21h - Show de Chico Lobo

22h30 - Show da Banda Sertanejo Classe A









Dia 09/09/2023 - Sábado





18h - Apresentação dos Grupos Culturais

21h - Show do Chama Chuva

23h - Show de Zé Henrique e Adriano - Projeto Maraká









Dia 10/09/2023 - Domingo









7h - Pedal do Folclore - Concentração dos Grupos Culturais na Praça da Capela de Nossa Senhora do Rosário

9h - Cortejo da Cultura Popular

10h - Espetáculo Ciranda Sertaneja com o grupo Carroça Teatral

10h30 - Celebração da Santa Missa

12h30 - Apresentação dos Grupos Culturais

17h - Premiação do Vencedor do 5º Festival da Culinária Típica de Jequitibá

17h30 - Show de Vilmar da Lapinha e Trio Lapinhô

19h30 - Encerramento do 33º Festival de Folclore de Jequitibá









Mais informações: